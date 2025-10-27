Garantichef
Vill du vara med och utveckla eftermarknadsarbetet i Sveriges största byggföretag?
Peab Bygg söker nu en engagerad och trygg Garantichef till vår verksamhet i Stockholm. I den här rollen får du möjlighet att påverka och utveckla eftermarknadsarbetet i en organisation där kvalitet, ansvar och kundnöjdhet står i centrum - även efter att projektet är avslutat.
Du kommer att leda ett erfaret och kompetent team inom eftermarknad, och vara en nyckelperson i att säkerställa att våra kunder får ett professionellt bemötande och att garantifrågor hanteras med hög kvalitet och tydlighet.
Om rollen
Som Garantichef har du ett övergripande ansvar att leda och utveckla eftermarknadsfrågor i regionen. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete, där du får kombinera ledarskap med teknisk och juridisk kompetens. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Att leda och stötta ett team om totalt 11 personer, där du skapar förutsättningar för ett gott samarbete och en effektiv arbetsprocess.
Att hantera större och mer komplexa garantiärenden, särskilt där juridiska och ekonomiska aspekter är centrala.
Att säkerställa att Peabs ansvar gentemot kund är tydligt, korrekt och professionellt hanterat.
Att vara en juridisk resurs i tvistiga frågor och ha god förståelse för både kundens och företagets rättigheter.
Att bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt inom eftermarknad, i nära samarbete med produktion och projektledning.
Du utgår från vårt kontor i Solna, men besöker även projekt och vårt kontor i Uppsala vid behov. Rollen innebär ett nära samarbete med flera delar av organisationen, vilket ger dig en bred kontaktyta och god insyn i hela byggprocessen.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att leda team eller haft en chefsroll.
Erfarenhet från byggbranschen, t.ex. som platschef, projektledare eller entreprenadingenjör.
God byggteknisk förståelse - du behöver inte vara expert, men kunna följa med i dialogen.
Körkort klass B
Erfarenhet av juridiska frågor kopplade till byggprojekt, har du arbetat med eftermarknads- och garantifrågor är det meriterande.
Kompetenser och egenskaper vi värdesätter
Lyhört och närvarande ledarskap - du har tid för dina medarbetare och är en trygg ledare.
God planeringsförmåga och struktur - du har lätt för att prioritera och skapa ordning.
Juridisk förståelse - du har tidigare hanterat tvistiga frågor och kan navigera i komplexa ärenden.
Överblick över produktion och projektflöden - du ser helheten och förstår detaljerna.
Social och kommunikativ - du bygger goda relationer både internt och externt, och är en tydlig representant för Peab i kontakten med kunder.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
