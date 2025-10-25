Gamingvärd Inferno Online
Sports and Social Entertainment Sweden AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-10-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sports and Social Entertainment Sweden AB i Stockholm Publiceringsdatum2025-10-25Om företaget
Inferno Online är världens största gamingcenter - en plats där spelglädje, gemenskap och tävling möts. Vi arrangerar turneringar, event, barnkalas och gamingkvällar för både nybörjare och proffs. Nu söker vi engagerade gamingvärdar som vill vara med och skapa Sveriges bästa gamingupplevelse.
Om rollen
Som gamingvärd är du ansiktet utåt för Inferno Online. Du ser till att våra gäster får en trygg, rolig och professionell upplevelse - oavsett om det handlar om ett barnkalas, ett nattgibb eller en esportturnering.Dina arbetsuppgifter
Välkomna och hjälpa kunder i centret
Starta spelstationer och bistå vid tekniska frågor
Hålla i barnkalas, turneringar och event
Servera mat, dryck och snacks
Bidra till en trygg, ren och trivsam miljö i lokalen
Vi söker dig som:
Är social, serviceinriktad och gillar att möta människor
Har intresse för gaming och esport
Kan ta ansvar och arbeta både självständigt och i team
Är flexibel och trivs i en miljö med högt tempo
Har erfarenhet av service, event eller kundkontakt (meriterande men inte krav)
Ansökan:
Skicka ditt CV och en kort presentation till info@infernoonline.com
Märk mejlet med "Gamingvärd - Inferno Online"
Urval sker löpande - sök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: info@infernoonline.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gamingvärd - Inferno Online". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sports and Social Entertainment Sweden AB
(org.nr 559496-3943)
Odengatan 60 (visa karta
)
113 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Inferno Online Jobbnummer
9574400