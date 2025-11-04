Games Master
2025-11-04
Ny kollega till Biljardpalatset!
Hej! Vi söker en ny kollega till Biljardpalatset som kan ta sig an en unik tjänst.
Vi söker dig som har erfarenhet av kassahantering, är stresstålig och känner dig manad att bli vår nästa stjärna.
Vi söker vår nästa game-master som hanterar allt som har med våra tre olika aktiviteter att göra, Biljard, shuffleboard och Elektronisk dart. Tjänsten är förlagd på helger med lite varierande arbetstider men generellt mellan kl17.00 och 02.00.
Ett plus är om du är intresserad av biljard, shuffleboard och dart eller bara gillar spel allmänt.
Men nog om det! Skicka ett personligt brev till oss så pratar vi vidare! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: Alexis@palatset.com Arbetsgivare Biljardpalatset Göteborg AB
