Game math developer till IGT i Växjö
Maxkompetens Sverige AB / Datajobb / Växjö Visa alla datajobb i Växjö
2026-02-18
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maxkompetens Sverige AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Arbeta med sannolikhet, simulering och tekniska system bakom casinospel. Har du ett starkt logiskt tänkande och trivs med att arbeta med sannolikhet och programmering i praktiken? Tycker du om att analysera system, testa scenarier och förstå hur matematiska modeller fungerar i verkligheten?
Nu söker vi på Maxkompetens en Game math developer för ett uppdrag hos IGT i Växjö.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med att analysera och vidareutveckla matematiska modeller i befintliga system. Du använder interna simuleringsverktyg och modeller för att testa, justera och kvalitetssäkra matematiska utfall.
Rollen innebär även mycket programmering, där du arbetar i tekniska verktyg och enklare C++ kodbas för att genomföra simuleringar och analysera resultat.
Du blir en del av ett mindre team och arbetar nära en kollega med liknande arbetsuppgifter. Rollen innebär både självständigt arbete och samarbete med utvecklare och andra funktioner.
Du kommer att:
• Arbeta med sannolikhetslära och statistiska beräkningar
• Köra simuleringar och analysera utfall
• Arbeta i och förbättra befintliga modeller och system
• Programmera och arbeta tekniskt i interna verktyg
• Stötta arbete kopplat till regulatoriska krav och certifieringar
Detta är en tillämpad och tekniskt orienterad roll där analys och programmering kombineras.Profil
Vi söker dig som:
• Har goda kunskaper i sannolikhetslära
• Är stark i logiskt och analytiskt tänkande
• Har goda kunskaper i grundläggande programmering (C++ är meriterande)
• Trivs med att arbeta strukturerat i tekniska system
• Är nyfiken och gillar att förstå hur saker fungerar på djupet
Du kan vara i början av din karriär eller ha några års erfarenhet, det viktigaste är din problemlösningsförmåga och ditt tekniska intresse.
Du behöver vara bekväm med att arbeta i en internationell miljö där engelska är koncernspråk.
Vi erbjuder dig
På IGT får du en tekniskt avancerad och internationell arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med komplexa system och utvecklas inom spelbranschen. Du blir en del av ett engagerat team där din kompetens värderas.
Som konsult hos Maxkompetens får du en personlig och prestigelös konsultchef vars främsta uppgift är att du ska trivas på din arbetsplats, oavsett om du arbetar under en kortare period eller över längre tid. Vi är måna om kontakten med dig och finns tillgängliga både ute hos kund och på vårt kontor.
Vi erbjuder kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsersättning och trygghet i allt som rör lön, semester och arbetsmiljö.
Övrig information
Placeringsort: Växjö
Start: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Måndag-fredag, dagtid
För denna tjänst blir du anställd som konsult hos Maxkompetens och arbetar hos IGT i deras lokaler på I11-området i Växjö. Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Nathalie Stjärned på 0733-20 56 35. Urval och intervjuer sker löpande, så ansök gärna redan idag via www.maxkompetens.se.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post med hänvisning till GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003. Vi har kunduppdrag i hela landet och kontor i; Stockholm, Växjö och Kristianstad. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och har 250 anställda. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri. Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
IGT är global marknadsledare inom spelbranschen och möjliggör för spelare att uppleva sina favoritspel via alla kanaler och reglerade segment; från spelmaskiner och lotterier till interaktiva spel. Med närvaro i över 100 länder och över 12 000 medarbetare världen över kombinerar IGT innovation, teknik och ansvarstagande på högsta nivå.
I Växjö arbetar cirka 45 kollegor i en internationell miljö där teknik, struktur och samarbete står i centrum. Här utvecklas både spel och de system som gör dem möjliga. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9994". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957), http://www.maxkompetens.se Arbetsplats
Maxkompetens Sverige Kontakt
Nathalie Stjärned nathalie.stjarned@maxkompetens.se +46 73 320 56 35 Jobbnummer
9750947