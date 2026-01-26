Fysioterapeut, vikariat
Östervåla vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Är du vår nya kollega på Östervåla vårdcentral?
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som fysioterapeut hos oss. Du kommer att få ett arbete som är varierat, stimulerande och utvecklande. Vi erbjuder en vikariat på heltid under 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning, start enligt överenskommelse.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och bra förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifterna kommer att bestå av bedömning, behandling, uppföljning och träning av både ungdomar och vuxna med symtom, sjukdomar och skador i rörelse- och stödjeorgan, centrala och perifera nervsystem samt psykosomatik.
Som fysioterapeut/sjukgymnast har du ett självständigt ansvar för bedömning och behandling på individ- respektive gruppnivå, där val av åtgärder ska baseras på tillgänglig evidens och befintliga riktlinjer. Vi har eget gym på vårdcentralen som möjliggör träning på gruppnivå. I uppdraget ingår att arbeta teambaserat med andra professioner på vårdcentralen såsom tex läkare och rehabiliteringskoordinator. Du har delvis möjlighet att arbeta hemifrån.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård. Du måste ha förståelse för vikten av bra patientflöden på vårdcentralen och arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team med andra yrkesprofessioner men även att du har förmåga till självständigt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet att leda grupper.
Som person är du tydlig i din kommunikation och strukturerad i ditt arbetssätt. Du tycker om att tänka nytt som också kan omsättas i praktiken. Du har en god pedagogisk förmåga och kan lätt skapa kontakt med både patienter och kollegor. Personlig lämplighet har stor betydelse.
Vår verksamhet
Östervåla ligger i vacker jord- och skogsbruksbygd i Heby kommun nordväst om Uppsala. Vårdcentralen har 34 engagerade medarbetare som består av läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeut och dietist. Vi ansvarar för ca 6400 listade patienter. Till verksamheten hör även distriktssköterskemottagningen i Tärnsjö. Vi arbetar utifrån patienten och satsar starkt på kvalité och patientsäkerhet.
Vårdcentralen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför ger vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter i en stimulerande miljö. Våra vårdcentraler finns i hela länet. Vi arbetar med patienten, i team på vårdcentralen och samarbetar med kollegor på olika vårdnivåer.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om verksamheten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Ivonne Arvidsson på telefon 018-611 08 61 alternativt på mejl ivonne.arvidsson@regionuppsala.se
.
Du kan även kontakta representanter från de fackliga organisationerna som nås via växeln för Region Uppsala, 018-611 00 00.Publiceringsdatum2026-01-26Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Glöm inte att bifoga kopia på din legitimation och andra intyg som styrker din åberopade kompetens. Vi kommer att ha löpande intervjuer under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
