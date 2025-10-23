Fysioterapeut, vikariat
2025-10-23
Gimo vårdcentral med filialer Österbybruk och Alunda
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Gimo vårdcentral med filialer Österbybruk och Alunda!
Vi söker nu en fysioterapeut till vårt team på Österbybruks vårdcentral. Vi erbjuder ett vikariat på heltid eller deltid med start enligt överenskommelse till och med augusti 2026 med möjlighet till förlängning.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal. Läs mer om våra förmåner här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Ditt uppdrag
Som fysioterapeut hos oss har du ett självständigt ansvar för bedömning och behandling på individ- respektive gruppnivå, där val av åtgärder ska baseras på tillgänglig evidens och befintliga riktlinjer. Dina arbetsuppgifter består av bedömning, behandling, uppföljning och träning av både ungdomar och vuxna med symtom, sjukdomar och skador i rörelse- och stödjeorgan, centrala och perifera nervsystem samt psykosomatik.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård, det är meriterande om du har OMT-utbildning. Du behöver ha förståelse för vikten av bra patientflöden på vårdcentralen och arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team med andra yrkesprofessioner, men även att du har förmåga till självständigt arbete.
Som person är du tydlig i din kommunikation och strukturerad i ditt arbetssätt. Du tycker om att tänka nytt som också kan omsättas i praktiken. Du har en god pedagogisk förmåga och kan lätt skapa kontakt med både patienter och kollegor. Personlig lämplighet har stor betydelse. Då hembesök kan ingå i arbetet krävs körkort.
Vår verksamhet
Anställningen är vid Gimo vårdcentral med filialer Österbybruk och Alunda vårdcentral. Gimo vårdcentral med filialerna Alunda och Österbybruk har cirka 12 000 listade patienter och är cirka 60 medarbetare. Hos oss värderas flexibilitet, intresse för utveckling och att ge innevånarna en bra service högt. Alla yrkesområden inom vårdcentralens uppdrag finns representerade och vi har även en ungdomsmottagning. För dig finns stora möjligheter att vara med och forma verksamheten och ta ansvar för vissa uppdrag eller verksamhetsområden.
Österbybruk Vårdcentral en liten familjär vårdcentral som ligger 5 mil nordost från Uppsala.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss och arbetet är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Marlene Lundin på telefon 0173-880 66 eller ann.marlene.lundin@regionuppsala.se
.
Publiceringsdatum2025-10-23
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga meritförteckning, kopia på din yrkeslegitimation samt andra relevanta intyg som styrker din åberopade kompetens. Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
Arbetsplats
Region Uppsala
9570202