Fysioterapeut till Villa Ängby Knivsta
Nu söker vi på Villa Ängby i Knivsta dig som är en driftig och ansvarsfull fysioterapeut. I team med andra professioner ger du livskvalitet till dem som bor här. Hos oss erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling och får arbeta i en stark kultur.
Höjdpunkter:
Utbildning för att du ska lyckas: Genom vår utbildningsverksamhet Lära får du tillgång till gedigen introduktion, utbildningar och utvecklingsprogram.
Trygga villkor och flera förmåner: Vi erbjuder kollektivavtal och en förmånsportal med ett stort antal rabatter och erbjudanden.
Ledarskapsutbildade chefer: Vår absoluta ambition är att alltid erbjuda dig en coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen.
En av Sveriges bästa arbetsgivare: Under flera år har vi rankats högst i omsorgsbranschen enligt en oberoende mätning, det märks i din vardag. Läs mer här.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter: Vill du få nya arbetsuppgifter? Hos oss har du möjlighet att arbeta i andra delar av organisationen eller bli chef.
Om Villa Ängby
I januari 2026 öppnar vi dörrarna till Villa Ängby - vårt nybyggda äldreboende som ligger i det trivsamma området Ängby i Knivsta. Här skapar vi en trygg och omtänksam miljö för våra omsorgstagare, och du som fysioterapeut får en unik möjlighet att vara med från start. Huset har tre våningar och rymmer 56 moderna lägenheter. Varje avdelning har ett gemensamt kök och inbjudande utrymmen för måltider, samtal och gemenskap. Det finns gemensam uteplats och balkonger samt en fin trädgård med växthus, odlingslådor, uteplats, vattenspel och planteringar. Boendet har en egen salong för hårvård och behandlingar. Allt är utformat för att skapa Den goda dagen - varje dag.
Om rollen
Som fysioterapeut ingår du i ett team tillsammans med arbetsterapeut, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Tillsammans har ni i uppgift att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver.
I rollen som fysioterapeut, hittar du tillsammans med de boende, de bästa sätten att använda sina egna förmågor i vardagen. Du stöttar och motiverar personerna att själva utveckla och bibehålla sin rörelseförmåga. Ofta innebär detta att du:
undersöker/bedömer/behandlar de boendes rörelseproblem och funktionsnedsättningar
provar ut och ordinerar medicinska hjälpmedel
jobbar förebyggande genom att utbilda övriga medarbetare om förflyttningsteknik för att undvika belastningsskador.
Välkommen till vår värld!
I Vardaga är målsättningen tydlig: Vi ska göra världen lite bättre, en människa i taget. Vår kultur genomsyras av värderingarna respekt, enkelhet, ansvar och kunskap - och får oss alla att dra åt samma håll. Här kan du läsa om vårt värdegrundsarbete.
Din erfarenhet och kunskap
Vi gissar att du som söker dig till oss:
lockas av ett arbete som är varierat som kräver stor kunskap om vård/omsorg
tycker om att möta människor i olika situationer
är ansvarsfull, driftig och har ett positivt och pedagogiskt förhållningssätt
har god förmåga att samarbeta likväl som att arbeta självständigt
trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor
är van att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du är legitimerad fysioterapeut och vi ser gärna att du har arbetat några år inom äldreomsorgen. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdatum: 1 januari 2026 Sista dag att ansöka är 30 november Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning
Vi ser fram emot att påbörja rekryteringsprocessen efter den 1 september, i samband med att vår verksamhetschef tillträder
Har du frågor innan dess? Kontakta gärna: elin.kallstrom@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: Akademikerförbunden (företräds av Akademikerförbundet SSR) Tfn: 08-617 44 00.
