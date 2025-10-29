Fysioterapeut till Vårdcentralen Oxie
På Vårdcentralen Oxie välkomnas du av 35 entusiastiska medarbetare med en god teamanda, prestigelöshet och humor som för oss är en naturlig del av vardagen. Vår högsta prioritet är att erbjuda våra 10 200 listade patienter en bred, högkvalitativ och professionell vård genom trygghet och hög tillgänglighet. Hos oss får du som medarbetare chansen att arbeta i ett team med gott samarbete med ett öppet och tillåtande klimat där det finns förståelse för individuella behov. Vi arbetar tvärprofessionellt med strävan att nå högsta möjliga tillgänglighet för våra patienters bästa.
Vårdcentralen Oxie ligger mitt i centrala Oxie och Oxie är en stadsdel i stadsområdet Söder i Malmö kommun som utgör en förort till Malmö. Oxie ligger knappt 10 km sydost om centrala Malmö med goda pendlingsmöjligheter. Hos oss arbetar specialister i allmänmedicin, ST-läkare och AT-läkare i en välorganiserad läkarmottagning med undersköterske- och sekreterarstöd. Vi har erfarna distrikts- och sjuksköterskor med egna specialistmottagningar inom diabetes, astma/kol, inkontinens, hypertoni, hjärtsvikt och äldrevård. Vidare har vi en rehabenhet samt barnavårdscentral.
Vi välkomnar dig till vår välorganiserade rehabenhet bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeut, kurator och dietist och att bli en del av en vårdcentral med hög kompetens och god teamanda!Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
I rollen som fysioterapeut arbetar du både självständigt och i team med tre andra fysioterapeuter. Vi söker därför dig som trivs med det självständiga arbetet på vårdcentralen, samtidigt som du är intresserad av att arbeta i team och hjälpa våra patienter i gruppträning och utbildning. Hos oss har vi tillgång till en stor träningssal där vi erbjuder rehabilitering på plats. Vi har även ett samarbete med närliggande gym för att stötta patienten vidare på egen hand. Vidare innefattar det självständiga arbetet som fysioterapeut undersökning, bedömning, behandling och rehabilitering.
Arbetet här präglas av ett värdefullt samarbete som bidrar till en god arbetsmiljö och säker vård för patienterna. Vi möter patienter i alla åldrar med besvär från rörelse- och stödjeorgan och fungerar som primärvårdsinstans vid dessa besvär.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård.
Du som person är trygg i din yrkesroll och har förmågan att kunna arbeta och driva din mottagning självständigt. Därtill trivs du med variation i ditt arbete, sätter dina patienter i fokus och kan snabbt ställa om när situationen kräver det. Du har även ett stort intresse för hälsofrämjande arbete. Vidare är du positiv, engagerad och driven och kan arbeta såväl självständigt som i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Välkommen med din ansökan redan idag!
