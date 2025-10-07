Fysioterapeut till primärvård i Hagfors
Region Värmland / Sjukgymnastjobb / Hagfors Visa alla sjukgymnastjobb i Hagfors
2025-10-07
Vi söker nu en ny kollega till vår arbetsgrupp i Hagfors!
Din arbetsplats
På fysioterapimottagningen Hagfors bedriver vi primärvårdsrehabilitering inklusive patientutbildningar och träning i vår träningslokal.
Förutom fysioterapeut och arbetsterapeut har vi en vårdadministratör och rehabiliteringsassistent anställd hos oss i Hagfors. Fysioterapimottagningen Hagfors är en del av primärvårdsrehabilitering norra som även innefattar arbetsterapimottagningar i Hagfors, Munkfors och Sunne samt fysioterapimottagningar i Munkfors, Sunne, Torsby och Likenäs.
I nuläget är vi cirka 10 fysioterapeuter/sjukgymnaster i arbetsgruppen. Vi jobbar för att det ska bli bra för patienterna inom hela enheten och är flexibla och stöttar upp på mottagningar där behov finns. Arbete på annan mottagning än placeringsorten kan därför bli aktuellt. Resa sker då på arbetstid och med leasingbil.
Hagfors ligger i Värmland och bjuder på fantastisk natur med närhet till både skog och vatten.
Som fysioterapeut hos oss arbetar du för att våra patienter ska uppnå eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga, ett större oberoende och en god hälsa. Du möter vårdsökande med varierade behov av undersökning, råd och behandling. Vi utför sedvanlig primärvård där teamarbete och samarbete med andra aktörer är en viktig del. Utöver patientarbetet är du också en viktig del i vårt ständiga förbättringsarbete.
Du kommer ges möjlighet att påverka din introduktion och erbjudas en mentor om du så önskar. Ledarskapet bygger på utvecklande ledarskap och tillitsbaserat ledarskap för att både du som individ och organisationen ska utvecklas på bästa sätt. Som medarbetare ger det dig större möjlighet till inflytande och mer frihet och ansvar i ditt arbete.
Vi är en hälsofrämjande arbetsplats vilket bland annat märks genom att vi schemalägger tid för egen fysisk träning.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast. Vi ser det som positivt om du har några års erfarenhet inom yrket, gärna i annan form av verksamhet. Då det kan förkomma resor i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Du är en självständig, initiativtagande och noggrann person. Du ser helheten och har lätt för att skapa och upprätthålla relationer i arbetet.
Välkommen att höra av dig med eventuella frågor. Urval och intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
