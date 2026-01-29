Fysioterapeut till Ortopedteknik
2026-01-29
Vill du vara med och forma framtidens ortopedteknik? Vi söker en engagerad fysioterapeut! Hos oss får du ett arbete där medicin, rehabilitering och teknik samverkar för att göra skillnad för våra patienter. Vi är en verksamhet med framåtanda, hög forskningskompetens med uppdraget: Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Vi arbetar med alla typer av ortopedtekniska hjälpmedel och har egen produktion i Örebro, vilket skapar ett nära och effektivt samarbete mellan professionerna. Vår verksamhet ansvarar för Dysmeli och armprotescentrum, där vi tar emot patienter från hela landet och ibland även internationellt. Sedan 1 september är vi en av fyra enheter i Sverige som bedriver nationell högspecialiserad vård inom dysmeli. Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till ökad aktivitet och delaktighet för patienter i alla åldrar.
Utvecklingsmöjligheter - både kliniskt och inom forskning - med stöd av Region Örebro läns FoU infrastruktur.
En modern, inspirerande och ändamålsenlig arbetsmiljö vid Universitetssjukhuset Örebro.
Ett engagerat och kompetent team med nära samarbete mellan flera professioner.
En trygg start med individanpassad introduktion.
Friskvårdsbidrag på 2?000 kr/år.
Fria sjukvårdsbesök inom Region Örebro län.
Möjlighet att hyra förmånscykel.
Flexibla arbetstider med flextid när arbetet tillåter.
Ortopedteknik finns i moderna och väl fungerande lokaler vid Universitetssjukhuset Örebro och har mottagningar på länets tre sjukhus. Vi tar också emot patienter från övriga delar av landet då vi har ett av de största armprotesteamen i Sverige. Vårt arbete sker i nära kontakt och samarbete med övriga verksamheter inom Region Örebro län. Hos oss arbetar bland annat ortopedingenjörer, ortopedtekniker, fysioterapeuter och assistenter.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Teamarbete inom dysmeli och armprotescentrum
På Dysmeli och armprotescentrum i Örebro arbetar vi i multidisciplinära team för att främja aktivitet, utveckling och delaktighet hos både barn och vuxna med olika typer av arm och/eller bendysmeli eller armamputation. Som fysioterapeut hos oss kommer du att:
Medverka vid teammottagningar tillsammans med ortopedingenjör, arbetsterapeut, läkare och andra professioner.
Utföra funktions och aktivitetsbedömningar.
Arbeta förebyggande för att motverka överbelastningsproblematik.
Utforma träningsprogram, ge träningsinstruktioner och anpassa träning efter individuella förutsättningar.
Samarbeta nära med ortopedingenjör och arbetsterapeut vid utformning och anpassning av arm och benproteser.
Arbeta med patienter i alla åldrar - där en stor del av patienterna är barn.
Utprovning av ortoser till nedre extremitet
Utprovning och anpassning av prefabricerade AFO och knäortoser utifrån patientens behov och funktion.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Vi söker dig som:
Är legitimerad fysioterapeut.
Har god samarbetsförmåga, är kommunikativ, lyhörd och serviceinriktad.
Är flexibel, ansvarstagande och trivs både med självständigt och team baserat arbete.
Inkomna ansökningar utvärderas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
