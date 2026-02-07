Fysioterapeut till Nödinge
Ale Rehabklinik AB / Sjukgymnastjobb / Ale Visa alla sjukgymnastjobb i Ale
2026-02-07
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale Rehabklinik AB i Ale
Vi växer och vill bli fler!
Nu söker vi ytterligare en legitimerad fysioterapeut till Ale Rehabklinik.
Ale Rehabklinik har funnits sedan 2016 och är den familjära rehabmottagningen med korta beslutsvägar, där du som medarbetare är delaktig i verksamhetens utveckling. Vi finns på Ale Torg i Nödinge, endast 20 minuter från Göteborg med goda kommunikationer.
Hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete med fokus på kvalitet och patientens bästa. Arbetsuppgifterna består av patientomhändertagande, vilket innefattar: diagnosticering, behandling, rehabilitering, uppföljning, rådgivning, journalföring samt kontakt med andra vårdinstanser vid behov. Utprovning och förskrivning av hjälpmedel ingår också i arbetsuppgifterna.
Hos oss har du möjlighet att i hög grad planera ditt arbete så som det passar dig bäst. Gemensamt strävar vi efter att våra patienter ska få bästa möjliga omhändertagande och rehabilitering. Här samarbetar fysioterapeut och arbetsterapeut, vilket gör att vi ständigt utvecklas och lär av varandra. Vi har också ett nära samarbete med andra vårdgivare i närområdet.
Vi söker dig som är självgående, trygg i din profession och tycker om att ta egna initiativ. Du har ett högt patientfokus och är mån om att ge bästa möjliga behandling och rådgivning. Du tar stort eget ansvar, men är samtidigt en flexibel och hjälpsam lagspelare.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!Publiceringsdatum2026-02-07Kontaktuppgifter för detta jobb
Mattias Anestenmattias@alerehabklinik.se
tel: 0303-377820
Intervjuer sker löpande. Anställningsstart och omfattning enligt överenskommelse.
Vi undanber oss vänligen alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: mattias@alerehabklinik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale Rehabklinik AB
(org.nr 559020-3005)
Ale Torg 12 (visa karta
)
449 31 NÖDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9729411