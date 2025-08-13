Fysioterapeut till konsultuppdrag
Promediqa Group Sweden AB / Sjukgymnastjobb / Uddevalla
2025-08-13
Fysioterapeut sökes till spännande konsultuppdrag i Västra Götaland.
Vill du ha frihet, flexibilitet och samtidigt göra skillnad i människors liv?
Vi söker legitimerad fysioterapeut som är intresserade av att arbeta som konsult inom hälso- och sjukvård. Du bör vara öppen för att arbeta på olika orter i Sverige - resor och boende ordnas vid behov, men vi tar självklart emot din ansökan även om du har specifika önskningar.
Som konsult får du möjlighet att utveckla din kompetens, arbeta i olika miljöer och bidra där behovet är som störst.
Vi söker dig som:
Är legitimerad fysioterapeut.
Har minst fyra års erfarenhet inom yrket.
Gärna har erfarenhet från kommunal verksamhet.
Har god förmåga att samarbeta och kommunicera.
Är självständig, lösningsorienterad och har ett genuint engagemang för människor.
Har B-körkort för manuell växellåda.
Vi erbjuder:
Flexibilitet - Välj själv var och när du vill arbeta.
Hög lön - Konkurrenskraftig ersättning för din kompetens.
Spännande uppdrag - Arbeta på olika platser och utvecklas i din roll.
Resmöjligheter - Se nya delar av Sverige medan du arbetar.
Trygghet och stöd - Vi sköter allt det administrativa så du kan fokusera på ditt jobb.
Möjlighet att välja - Ta längre uppdrag eller kortare insatser, exempelvis under semestern
Bekostat boende - Vi kan stå för boende på tjänsteorten.
Engagerad kontaktperson - tillgänglig för dig 24/7
Ansökan: Låter detta som något för dig? Vi hanterar ansökningar löpande så skicka in din ansökan redan idag! Skicka ditt CV och ansökan till info@promediqa.se
.
Observera att arbetsorten kan vara en annan än den som står i annonsen då uppdragsorterna varierar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-20
E-post: info@promediqa.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Promediqa Group Sweden AB (org.nr 559470-5476)
Promediqa Jobbnummer
9456134