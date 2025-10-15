Fysioterapeut till HSL-team
Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.
Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.Om tjänsten
Hälso- och sjukvårdsteamet består idag av tre sjuksköterskor och en arbetsterapeut.
Vi söker nu en fysioterapeut på deltid till vårt team då vår nuvarade fysioterapeut går vidare till andra uppdrag. Kanske arbetar du idag deltid hos annan arbetsgivare och vill fylla upp din tid hos oss?
I rollen som fysioterapeut har du ett nära samarbete med arbetsterapeut, sjuksköterskor, chefer, stödpedagoger samt metodhandledare.
Hälso- och sjukvårdsteamet arbetar måndag till fredag, och arbetet innebär goda möjligheter för dig att i dialog med dina kollegor och med utgångspunkt i verksamhetens behov planera och strukturera din arbetsdag. Du har också goda möjligheter att följa resultatet av dina patienters rehabilitering och habilitering över tid. Vi har kontor i Askim som du kommer att utgå ifrån.
Arbetet utförs i brukarens hem som är gruppbostad eller servicebostad. Men även på daglig verksamhet. Du utreder, bedömer, åtgärdar/genomför och följer upp fysioterapeutiska insatser, samt ansvarar för förskrivning och utprovning av hjälpmedel.
Som legitimerad yrkesutövare följer även ett ansvar för journalföring av de insatser som planeras, genomförs och utvärderas. Vi använder Welfare ( Alfa e-care) som journalsystem.
Du handleder personal i olika vård/rehab/habiliteringssituationer, såsom vid vardagssituationer, förflyttningar och hantering av hjälpmedel. Du är även drivande, samordnar och är utbildare i vår förflyttningsutbildning samt grundutrustningsutbildning tillsammans med arbetsterapeuten.Profil
Du är legitimerad fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som fysioterapeut inom kommunal hälso- och sjukvård.
Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen inom LSS personkrets 1.
Även erfarenhet och kunskap inom manuella förflyttningar och förflyttningar med personlyft är meriterande, liksom handledarutbildning.
Du är van vid att arbeta med IT-baserade journalsystem och du har förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Vårt teambaserade arbetssätt ställer krav på att du är flexibel, ansvarstagande och bra på att samarbeta. Du behöver också ha god förmåga att självständigt strukturera och organisera dina arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
För tjänsten krävs B-körkort.
Innan eventuellt erbjudande om anställning behöver vi ett utdrag ur polisens belastningsregister. Ersättning
