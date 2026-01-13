Fysioterapeut till hemsjukvården
2026-01-13
Vill du ha ett jobb som är viktigt på riktigt? Vi söker nu en fysioterapeut till vårt team inom ordinärt boende.
Här får du möjlighet att arbeta med tidig rehabilitering, personcentrerad vård och att bidra till en trygg och säker hemgång från slutenvården.
Du blir en del av ett engagerat team med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal. Tillsammans arbetar vi nära omsorgstagaren med fokus på samarbete och helhetssyn.
Hur stöttar vi dig? Vi erbjuder en gedigen introduktion som anpassas efter dina behov som nyanställd. Du får tillgång till mentorer som fungerar både som utbildare och bollplank, nära handledarskap på kontoret samt kontinuerlig kompetensutveckling som stärker dig i din yrkesroll.Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut inom hemsjukvården möter du Karlstadsbor från sju år och uppåt som bor i eget boende. Du arbetar förebyggande och funktionshöjande för att stärka människors fysiska förmågor och hjälpa dem att leva så självständigt och aktivt som möjligt. Fokus för oss är tidig rehabilitering, personcentrerad vård samt en trygg och säker hemgång från slutenvård.
I arbetet genomför du själv fysisk funktionsträning med omsorgstagaren eller instruerar andra i hur den ska utföras. Du ansvarar också för att förskriva hjälpmedel och bedöma vilka anpassningar eller förändringar i hemmiljön som kan behövas. Du samarbetar nära fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal och bidrar med handledning och rådgivning till omsorgstagare, anhöriga och andra yrkesgrupper. Rollen är självständig och ger goda möjligheter att planera och påverka din arbetsdag.Kvalifikationer
Du är legitimerad fysioterapeut. Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal- och/eller Regionens verksamhet.
Du stimuleras av möten med människor och ger alltid ett professionellt bemötande enligt vår värdegrund. Då merparten av din arbetstid är förlagd i omsorgstagarens hem är du självständig, har lätt för att kommunicera, är flexibel och samarbetsinriktad. Stor vikt läggs därför vid personlig lämplighet.
För att besöka patienterna behöver du B-körkort och kunna cykla.
Vårt erbjudande
Vi tillämpar individuell lönesättning och anställningsvillkor enligt kollektivavtal. Du har som anställd i koncernen Karlstads kommun även en rad förmåner som du kan läsa mer om https://karlstad.se/jobba-hos-oss/karlstads-kommun-som-arbetsgivare/formaner
Är du hitflyttande hjälper vi till med flyttstöd. Nedan kan du också se vad Karlstad som stad har att erbjuda.
Vi tillsätter tjänsten löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor? Hör gärna av dig, vi berättar gärna mer.
Innan erbjudande om anställning begär vi enligt vår policy att få se utdrag ur Polisens belastningsregister.
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
