Fysioterapeut till Capio Vårdcentral Bro
Capio Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Upplands-Bro Visa alla sjukgymnastjobb i Upplands-Bro
2025-08-12
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om oss
Capio Vårdcentral och BVC i Bro är centralt belägen i trivsamma lokaler mitt i Bro Centrum, nordväst om Stockholm. Här på vår välfungerande mottagning arbetar ett härligt team bestående av cirka 30 medarbetare som tillsammans tar hand om våra cirka 9000 listade patienter.
Vi är en stabil personalgrupp med fast anställda specialistläkare, ST-läkare, sjuksköterskor och psykologer. Vi erbjuder flera specialistmottagningar såsom diabetes, astma/kol och hypertonimottagning, samt fysioterapeut och rehabkoordinator. Det finns goda tågkommunikationer och fri parkering vid vårdcentralen.
Vi har ett starkt fokus på förbättringsarbete och ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper för att ge våra patienter den bästa möjliga vården. Inom Capio kan du förvänta dig en miljö präglad av utvecklingsmöjligheter!
Din roll
Arbetet som fysioterapeut hos oss innebär självständiga bedömningar, undersökningar och behandlingar av patienter. Du kommer arbeta med korta kontakter med fokus på bedömning. Om intresse finns för att utveckla gruppverksamhet så finns det möjlighet till det.
Tjänsten är ett vikariat med flexibelt tillträde och längd (ca oktober -25 till juni -26 eller enligt överenskommelse) med goda möjligheter till förlängning.
Tjänstgöringsgrad 40-100 %, enligt överenskommelse.
Vi erbjuder dig Kompetensutveckling, både internt och externt
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Inflytande och delaktighet i verksamheten
Kollektivavtal
Om dig
Du som söker är legitimerad fysioterapeut och trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av mottagningsarbete. Har du arbetat på vårdcentral tidigare är det meriterande. Som person är du positiv, empatisk och har förmågan att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, där samarbetsförmåga och intresse för utveckling är viktiga egenskaper. Vi som jobbar här ser fram emot att välkomna en ny kollega och få dig att känna dig som hemma, både i den kliniska vardagen och i fikarummet.
Välkommen till Capio Vårdcentral Bro - en trivsam arbetsplats med de bästa kollegorna!
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Elin Ekeroth elin.ekeroth@capio.se Jobbnummer
9454428