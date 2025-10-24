Fysioterapeut till Backa Vårdcentral, Karlskoga

Praktikertjänst AB / Sjukgymnastjobb / Karlskoga
2025-10-24


Hälso&Sjukvård, Örebro län, Praktikertjänst Backa Vårdcentral

Information om arbetsplatsen

Backa Vårdcentral är en nystartad fullskalig Vårdcentral som ligger i området Backa, ca 2 km öster om Karlskoga Centrum.

Målet är att växa till en etablerad Vårdcentral i framkant, som erbjuder god primärvård för alla, och en arbetsplats att trivas på.

Vi söker nu ytterligare en fysioterapeut, som vill vara med på vår resa att utveckla framtidens primärvård. I linje med våra värdeord: bemötande, kvalitet och kontinuitet sätter vi alltid patientens behov i centrum. Tillsammans kommer vi att bygga upp ett kompetensstarkt team som består av specialister i allmänmedicin, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska vårdadministratörer, samtalsterapeuter och fysioterapeuter. Vi arbetar tvärprofessionellt där alla ges stora möjligheter att vara med och påverka arbetsmiljön och vara delaktiga i utformningen av arbetssätt.

Backa Vårdcentral är en del av vårdföretaget Praktikertjänst, som nyligen placerat sig på plats nummer två i undersökningen "Sveriges bästa arbetsgivare" av undersökningsföretaget Universum.

2025-10-24

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att bemöta, bedöma och behandla patienter i alla åldrar. Vanliga besvär är skador från hela rörelseapparaten så som smärta, neurologi, psykisk ohälsa och andra sjukdomstillstånd. Arbetet innefattar ett nära samarbete med andra professionen både på den egna enheten och med andra samverkansparter. I uppdraget ingår även hem rehab.

Möjligheten till kompetensutveckling är god vilket är något som vi strävar efter att främja.

Initialt under uppbyggnaden av vårdcentralen är kravet på teamarbete och flexibilitet extra högt, för att få verksamheten att fungera och blomstra.

Kvalifikationer
Du är en legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut med gärna med erfarenhet av arbete i primärvård. B-körkort är ett krav.



Dina personliga egenskaper
Du är självgående, ansvarstagande och flexibel med ett gott bemötande mot både patienter och kollegor. Du trivs med att arbeta både i team och individuellt och är gärna delaktig i utvecklingsarbete. Du har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift., ytterligare språkkunskaper är meriterande.



Övrig information

Arbetstid: Dagtid. Heltid, deltid.

Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Intervjuer sker löpande, varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen

Välkommen med din ansökan!



Om Praktikertjänst

Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.

