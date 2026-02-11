Fysioterapeut, Tierps vårdcentral
2026-02-11
Tierps vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Är du vår nya kollega?
Tierps vårdcentral är en av landets största vårdcentraler med stor och bred verksamhet. Vi söker nu dig som är intresserad av en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Du kommer att få ett arbete som är varierat, stimulerande och utvecklande.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och bra förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifterna kommer att bestå av bedömning, behandling, uppföljning och träning av både ungdomar och vuxna med symtom, sjukdomar och skador i rörelse- och stödjeorgan, centrala och perifera nervsystem samt psykosomatik.
Som fysioterapeut/sjukgymnast har du ett självständigt ansvar för bedömning och behandling på individ- respektive gruppnivå, där val av åtgärder ska baseras på tillgänglig evidens och befintliga riktlinjer.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård. Du måste ha förståelse för vikten av bra patientflöden på vårdcentralen och arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team med andra yrkesprofessioner men även att du har förmåga till självständigt arbete.
Som person är du tydlig i din kommunikation och strukturerad i ditt arbetssätt. Du tycker om att tänka nytt som också kan omsättas i praktiken. Du har en god pedagogisk förmåga och kan lätt skapa kontakt med både patienter och kollegor. Personlig lämplighet har stor betydelse.
Vår verksamhet
Tierps vårdcentral ligger mellan Uppsala och Gävle med goda pendlingsmöjligheter. Från Uppsala går både upptåget och bussar en gång i halvtimmen under rusningstid och vårdcentralen ligger på gångavstånd från stationen. Vi har ca 19 500 listade patienter, vilket gör oss till en av landets största vårdcentraler. Vi är ca 110 medarbetare som arbetar i team med alla tjänster inom vårdcentralens uppdrag. Vi har även en jourmottagning. Våra patienter är både unga och äldre och bor i Tierp och omkringliggande glesbygd.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta verksamhetschef Camilla Eriksson på telefon 0293-20447 alt gruppchef Jonas Tetzlaff, jonas.tetzlaff@regionuppsala.se
, om du vill veta mer om verksamheten eller arbetet.
Publiceringsdatum2026-02-11
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Glöm inte att bifoga CV samt intyg som styrker din åberopade kompetens.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
