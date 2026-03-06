Fysioterapeut/ sjukgymnast
2026-03-06
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Bra Liv Nässjö vårdcentral
Vill du bli en del av vårt härliga team i rollen som fysioterapeut? Vi söker en ny duktig och driven kollega som är redo för en ny utmaning.
Vi är en hälsofrämjande arbetsplats och prioriterar en bra teamkänsla och samarbete.
Rollen som fysioterapeut/ sjukgymnast
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss kommer du att ha ett självständigt och stimulerande arbete där du gör bedömningar och behandlar patienter i alla åldrar med varierande behov. Du kommer vara vårdcentralens första instans för besvär från rörelseapparaten där du både får chans att arbeta självständigt och i nära samarbete med övriga sjukgymnaster/fysioterapeuter men även med andra yrkeskategorier på vårdcentralen.
Vi är måna om att ta till vara din kompetens och du kommer att delta i olika förbättringsarbeten. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Nässjö vårdcentral är en del av Vårdcentralerna Bra Liv och tillhör den regionsdrivna primärvården. Vår målsättning är "en bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet.
Vårt team på Nässjö vårdcentral består idag av cirka 60 medarbetare i flera olika yrkesprofessioner och vårdcentralen har idag cirka 15.000 listade patienter. I våra lokaler ligger även Nässjö utbildningscentrum där vi introducerar utlandsutbildade läkare i den svenska primärvården samt håller i olika typer av kompetensutvecklingsinsatser för våra medarbetare.
Nässjö, med en befolkning på cirka 31 000 invånare, ligger utmed järnvägen mellan Malmö och Stockholm och har därmed utmärkta förbindelser till hela landet. Från Nässjö tar du dig även smidigt med bil till Jönköping på cirka 30 minuter och där erbjuds ett brett utbud av kultur- och nöjesliv. Där finns också högskola.
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar.
På Bra Liv Nässjö vårdcentral hjälps vi åt, vår arbetsmiljö är viktig och präglas av samarbete och delaktighet. Läs gärna mer om hur det är att arbeta på vårdcentralerna Bra Liv: https://www.rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, du är flexibel och vill utveckla verksamheten tillsammans med oss. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och med olika yrkesprofessioner samt att du på ett självständigt sätt kan strukturera, planera och ta ansvar för ditt arbete.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig:
• en individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet för att känna trygghet
• individuell kompetensutveckling där du ges möjlighet att utvecklas inom specifikt intresseområde inom ramen för vårdcentralens målgrupper
• en bra, härlig och kompetent personalgrupp där du får god handledning
• ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik
• ett roligt arbete som är både självständigt och tvärprofessionellt
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta
enhetschef Elin Tjelta Ragnar,
telefon 072-209 07 96
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 27 mars, urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
