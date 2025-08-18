Fysioterapeut/Sjukgymnast
CL - Friskvård & Rehab AB / Sjukgymnastjobb / Lerum Visa alla sjukgymnastjobb i Lerum
2025-08-18
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CL - Friskvård & Rehab AB i Lerum
Vill du arbeta i ett engagerat team med hela människan i fokus?
Hela dig - Friskvård & Rehab i Lerum söker fler drivna terapeuter!
Är du legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, eller annan terapeut/läkare med egen verksamhet, och vill bli en del av ett växande tvärvetenskapligt team på en privat klinik i Lerum? Då kanske det är dig vi söker!
Vi söker:
2 legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster - gärna egenföretagare med F-skatt, men vi är även öppna för anställning om du är rätt person.
Andra terapeuter/läkare som idag driver egen verksamhet, men som vill hyra in sig och arbeta tillsammans med oss under samma tak.Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
På Hela dig - Friskvård & Rehab arbetar vi tvärvetenskapligt med både västerländsk medicin och österländska behandlingsmetoder, alltid med patienten i fokus.
Hos oss finns bl.a.:
Fysioterapeut
Psykologer & psykoterapeuter
Kurator & beteendevetare
Auktoriserade akupunktörer
Kost- och näringsrådgivare
Kvinnohälsa- o Klimakterie specialist
Dipl. funktionsmedicinare & hälsocoacher
Cert. medicinska massörer & idrottsmassörer
Dipl. osteopat
Samt snart: leg. allmän- och smärtläkare
Vi erbjuder även gruppträning, yoga och Qi Gong i våra salar och träningsutrymmen.
Våra klienter:
Vi behandlar bl.a.:
Långvarig smärta
Idrottsskador
Artros
Kvinnohälsa
Mag- och tarmproblem
Stress och psykisk ohälsa
Post-Covid , immunförsvars problematik.
Förebyggande och rehabiliterande vård
Vi arbetar med och samarbetar med privatpersoner, idrottsklubbar, försäkringsbolag och företag.
Vi arbetar också med upphandlingar och avtal med regionen.
Vad vi erbjuder:
Tillgång till behandlingsrum, mindre gym/rehab, större salar samt samarbete med större gym
En positiv, utvecklande och samarbetsinriktad arbetsmiljö
Möjlighet att påverka din egen arbetstid - från några timmar i veckan till heltid
Ett brett nätverk av professionella kollegor inom flera olika discipliner
Vi söker dig som:
Är legitimerad och har erfarenhet inom ditt område
Gärna driver eget företag (F-skatt och egna avtal är meriterande men inget krav)
Har ett intresse för helhetshälsa och tvärvetenskapligt samarbete
Vill vara en del av ett kompetent, engagerat och varmt team
Låter det intressant?
Läs gärna mer om oss: www.clfrisk.se
Direktlänk till vår klinik i Lerum: www.clfrisk.se/boka-tid/klinik-i-lerum
Skicka din presentation och CV till:
Cecilia Lindblom Hilton, VD och klinikansvarig cecilia@clfrisk.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-20
E-post: kollega@clfrisk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ny kollega". Arbetsgivare CL - Friskvård & Rehab AB
(org.nr 559063-4472), http://www.clfrisk.se
Hedeforsvägen 58 (visa karta
)
443 38 LERUM Arbetsplats
CL Friskvård & Rehab AB / Hela dig Friskvård & Rehab, Odd Fellowgården Jobbnummer
9462413