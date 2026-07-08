Vi söker en fysioterapeut som kan komma några gånger/vecka till en av våra träningsmotiverade kunder. Rehabträning efter en stroke. Start så snart som möjligt.
Fysioterapeut
Nurse & Doctor House är ett tryggt och säkert bemanningsföretag för vårdpersonal och vårdenheter, där ingår också Nurse House Consulting. Vi har lång erfarenhet av att tillsätta rätt person på rätt plats. Vi hjälper er gärna med era personalbehov. Vi är baserade i Stockholm men arbetar med personal och arbetsgivare över hela landet.