Fysioterapeut

NurseHouse AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm
2026-07-08


Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos NurseHouse AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Vi söker en fysioterapeut som kan komma några gånger/vecka till en av våra träningsmotiverade kunder. Rehabträning efter en stroke. Start så snart som möjligt.

Fysioterapeut

Nurse & Doctor House är ett tryggt och säkert bemanningsföretag för vårdpersonal och vårdenheter, där ingår också Nurse House Consulting. Vi har lång erfarenhet av att tillsätta rätt person på rätt plats. Vi hjälper er gärna med era personalbehov. Vi är baserade i Stockholm men arbetar med personal och arbetsgivare över hela landet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Nursehouse AB (org.nr 556809-6274)
133 31  SALTSJÖBADEN

Arbetsplats
Nurse & Doctor House

Jobbnummer
9997307

Prenumerera på jobb från NurseHouse AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos NurseHouse AB: