Fysioterapeut
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2026-06-25
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Fysioterapeut till Hjo kommun
Om arbetsplatsen
Hälso- och sjukvårdsenheten i Hjo består av ca 30 medarbetare som ansvarar för all sjukvård & rehabilitering för kommunens patienter. Arbetet sker inom såväl hemsjukvård som på särskilt boende & korttidsenheter. Vi är en socialt inriktad arbetsgrupp där målet är att utvecklas och ha roligt på jobbet. Vi arbetar aktivt med utveckling inom vår enhet, vi vill ligga i framkant när det kommer till digitala arbetssätt med bland annat mobilt dokumentationssystem, digital signering, digitala lås hos alla patienter, läkemedelsrobotar med mera.
Om rollen
Nu vill vi stärka upp vårt sammansvetsade rehabgäng, som består av 4 arbetsterapeuter, 3 fysioterapeuter och 2 rehabassistenter. Vi står inför en förändring där vi kommer att starta upp en ny roll i vår verksamhet, MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering). Det finns möjlighet för dig som söker att vara delaktig i denna utveckling.
Som fysiosterapeut hos oss får du arbeta självständigt med frihet att planera och lägga upp din arbetsdag utifrån patienternas behov. I vårt team arbetar du nära arbetsterapeuter, sjuksköterskor, rehabassistenter och omvårdnadspersonal, vilket skapar ett helhetsperspektiv på patienternas vård och rehabilitering. Du utför fysioterapeutisk bedömning och behandling självständigt eller gemensamma bedömningar tillsammans med ditt team. Du ordinerar rehabiliterande insatser som rehabassistent eller omvårdnadspersonalen utför. Vi ser arbetssättet med rehabassistent som en viktig pusselbit för att nå de mål som du sätter upp tillsammans med dina patienter. Vi har regelbundna teamträffar där även omvårdnadspersonalen deltar. Det ingår även att handleda och utbilda omvårdnadspersonal i förflyttningar och ergonomi.
Som anställd i Hjo kommun finns flera förmåner att ta del av, du kan läsa mer om detta och om oss som arbetsgivare på Hjo.se, se gärna ett filmklipp från flera av våra medarbetare i teamet. Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut samt har giltigt B-körkort. Du behöver behärska svenska språket både i tal och i skrift.
Som person är du självgående och självständig samtidigt som du är du lyhörd för patienters behov och har förmåga att samarbeta med såväl kollegor som anhöriga och andra samverkansparter. Du har förmåga att utbilda och delegera uppgifter till berörd omvårdnadspersonal och följa upp insatser. Du är en varm kollega som vill arbeta tillsammans med oss för en nära och kvalitativ vård.
Ansökan och Rekryteringsprocess
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hjo kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Skulle du stöta på problem med din ansökan vänligen kontakta: ledigajobb@hjo.se
.
Vi förbehåller oss rätten att rekrytera från det här underlaget om ytterligare vakans för likvärdig tjänst uppstår inom 6 månader från sista ansökningsdatum.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att kalla till intervju samt tillsätta tjänsterna innan ansökningstiden gått ut. Alla kandidater blir kontaktade via mejl om de ej gått vidare i processen.
Vid anställnings erbjudande ber vi dig visa belastningsregister och Id- kort samt legitimation och betyg. Vi använder oss av digital referenstagning. För sökande med skyddad identitet vänligen läs mer på Hjo.se innan du ansöker.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Vi undanber kontakt vad avser marknadsföring eller rekryteringshjälp i samband med den här annonsen.
Flytta till Hjo – en småstad med stora möjligheter!
Är det här ditt drömjobb – eller kanske vägen hem? Oavsett om du söker nya utmaningar eller längtar efter en lugnare vardag nära natur och vatten, kan Hjo vara platsen för dig.
Om du får en tjänst hos oss hjälper vi dig gärna att komma till rätta – Här får du möjlighet att kombinera karriär med livskvalitet.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår del av världen? Besök vår Hjo.se och läs mer om Livet i Skaraborg- Hjo, och upptäck vad som händer via Visit Hjo - Turistinformation.
Välkommen till Hjo – en plats att trivas och växa i!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Enligt överenskommelse, rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333624". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hjo Kommun
(org.nr 212000-1728)
Torggatan 2 (visa karta
)
544 30 HJO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hjo kommun Kontakt
Fysioterapeuterna
Fackliga företrädare 0503-350 00 Jobbnummer
9978041