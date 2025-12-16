Fysioterapeut
ARBETSPLATS REHABVERKSAMHETEN
Som legitimerad fysioterapeut tillhör du Individ- och omsorgsavdelningens organisation.
Individ- och omsorgsavdelningens arbete bygger på en gemensam värdegrund där den enskilde ska känna trygghet och meningsfullhet, insatserna ska vara av god kvalitet och den enskilde ska få ett gott bemötande. Vi söker dig som vill delta i att utveckla vår verksamhet. Hagfors kommun har som målsättning att fler äldre ska kunna bo kvar hemma bland annat genom satsning på olika rehabiliteringsinsatser. Vi söker dig som vill vara med att fortsätta vår utveckling.
Det hälsofrämjande arbetssättet genomsyrar hela verksamheten. Arbetet grundar sig på den gemensamma värdegrunden som finns i kommunen.
ARBETSUPPGIFTER OCH KVALIFIKATIONER
Vi kommer utöka vårt rehabteam med ytterligare en fysioterapeut. Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och vill jobba med kommunal verksamhet och jobba i team samt vara en del i utvecklingen av rehabiliteringen. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och stimulerande arbete tillsammans med arbetsgruppen som har lång erfarenhet och bred kunskap. Arbetsgruppen består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter, undersköterskor och hjälpmedelstekniker. Personlig kompetensutveckling/utbildning ser vi som ett naturligt inslag i den ständiga kvalitetssäkring vi strävar efter. En individuell kompetensplan upprättas för dig.
Som fysioterapeut skapar du tillsammans med övriga i teamet förutsättningar för att den enskilde ska leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Rehabteamet ansvarar för rehabiliteringsinsatser i såväl särskilt som ordinärt boende, på korttidsboende samt inom LSS/Socialpsykiatrin. Vi har en utvecklad träningsverksamhet med rehabassistenter och legitimerad personal fördelat på olika ansvarsområden. Du ansvarar för bedömning, träning, behandling samt hjälpmedelsförskrivning. I arbetsuppgifterna ingår även att initiera, medverka och bedriva systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete samt att handleda personal och närstående. Samverkan såväl internt som externt är centralt. Som fysioterapeut är du en del i ett team runt den enskilde och samarbetar med arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabassistent, sjuksköterska, biståndshandläggare och omvårdnadspersonal.
Du har god förmåga att arbeta såväl självständigt som i team samt vara bärare av ett positivt arbetsklimat. Du är engagerad, flexibel, lyhörd, kommunikativ och har ett gott bemötande. Körkort med förarbehörighet B är ett krav. Du skall vara legitimerad fysioterapeut, ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt ha god datavana. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet av kommunal rehabilitering är meriterande.
LÖN
Vi tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk.
FACKLIGA FÖRETRÄDARE
Nås via kommunens växel 0563-185 00.
ÖVRIGT
Löpande urval kommer att göras.
Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Hagfors kommun erbjuder dig stora möjligheter till balans i livet. Du kan göra karriär och samtidigt njuta av ett gôtt liv med livskvalitet. Här finns ett modigt fôlk med framåtanda som uppskattar kombinationen av den lilla stadens potential och närheten till en storslagen natur.
Vårt handlingskraftiga näringsliv stärker kommunen och sätter Hagfors på kartan internationellt. Den lokala flygplatsen gör att det är nära till Stockholm och resten av världen, vilket skapar möjligheter i både jobbet och privatlivet.
Här hjälps vi åt att skapa ett rikt liv och tillsammans möjliggör vi en attraktiv kommun. Läs mer om arbetet i http://www.hagforsstrategin.se.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
I tjänsten i Hagfors kommun innebär det att BankID behövs för vissa arbetsuppgifter.
Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hagfors kommun
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Carina Wiberg, verksamhetschef/MAR 0563-18527
9647586