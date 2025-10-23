Fysioterapeut
2025-10-23
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Publiceringsdatum2025-10-23
Vi söker nu en engagerad fysioterapeut för en tillsvidareanställning då en av våra kollegor ska vara föräldraledig.
Hos oss blir du en del av ett dynamiska team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistent. Som fysioterapeut i vår enhet bidrar du med din yrkesspecifika kompetens i arbetet att rehabilitera patienter inskrivna i den kommunala primärvården. Delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i ett rehabiliterande arbetssätt utgör en viktig del av arbetet.
Med hög kompetens, moderna hjälpmedel och evidensbaserade metoder formar vi tillsammans en vård som utgår från hela patientens livssituation och hälsotillstånd. Vi samarbetar nära med sjuksköterskor och andra vårdgivare för att sätta patienten i centrum.
Vi har ett positivt arbetsklimat med härliga kollegor som hjälps åt och stöttar varandra. På enheten erbjuder vi en individuell introduktionsplan där upplägg och tid anpassas utifrån önskemål och tidigare erfarenheter. Hos oss får du också möjligheten att utveckla din kompetens inom omställningen till God och Nära Vård. Med frihet under ansvar får du vara med och påverka hur vi jobbar.
Vi har behov av dig som kan arbeta heltid, dagtid hos oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med passion för hälso- och sjukvård inom ordinärt och särskilt boende. Du som söker ska vara engagerad i att arbeta med våra mest sårbara patienter för att förbättra deras livskvalitet. Arbetet förutsätter att du självständigt kan bedöma och utföra medicinska och specifika omvårdnadsinsatser.
Som person är det av vikt att du har god samarbetsförmåga, hög ansvarskänsla och förmåga att kunna arbeta både självständigt och i team. Du är lösningsfokuserad, flexibel och har alltid patientens behov i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Socialförvaltningens värdegrund om helhetssyn, respekt och omtanke genomsyrar ditt arbete.
Körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR.
