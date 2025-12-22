Fysiklärare för uppdrag under vårterminen
2025-12-22
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med bemanning och rekrytering av all skolpersonal - från förskola till yrkeshögskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt - att du som skolledare och pedagog får vara elevernas främsta resurs för inlärning.
Vi har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget- så när ni samarbetar med oss, får ni all vår kompetens på köpet!
För dig som söker nya utmaningar, har vi stora nätverk. För dig som söker personal eller annat stöd, erbjuder vi skräddarsydda lösningar. Vi är självklart auktoriserade och ISO-certifierade.
Vuxenutbildning i Göteborg.Arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad fysiklärare eller dig med mycket goda ämneskunskaper för en heltidstjänst mellan vecka 3 och vecka 10. Här får du chansen att arbeta i en skolmiljö där innovation och elevens utveckling står i centrum. Du kommer att inspirera och motivera elever genom att göra fysik både intressant och relevant, med praktiska tillämpningar som fångar deras intresse.Profil
För att vara aktuell för denna tjänst ser vi att:
• Du är legitimerad fysiklärare eller har mycket goda ämneskunskaper inom fysik.
• Du brinner för undervisning och har en naturlig förmåga att inspirera dina elever.
• Du är kommunikativ, lyhörd och anpassningsbar, med en god förståelse för olika elevers behov och inlärningsstilar.
• Du uppskattar och främjar mångfald och inkludering i klassrummet.
• Du har en mycket god förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
• Du är en lagspelare som gärna delar med dig av dina idéer och lärdomar.Så ansöker du
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan till oss redan idag!
Sök tjänsten via: www.clockworkpeople.se/lediga-jobb
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare. I och med kommande röda dagar kan återkoppling dröja, men du kan förvänta dig återkoppling i början av januari.
