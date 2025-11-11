Futuraskolan International Gåshaga- Moderna språk Franska
Futuraskolan AB / Grundskollärarjobb / Lidingö Visa alla grundskollärarjobb i Lidingö
2025-11-11
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuraskolan AB i Lidingö
, Stockholm
, Danderyd
, Täby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Futuraskolan International är en friskola som driver förskolor och grundskolor i Stockholms län. Idag finns organisationen 6 förskolor och 7 grundskolor, ca 450 medarbetare och drygt 2850 barn och elever. Futuraskolans verksamhet har en internationell inriktning och en stark värdegrund som bygger på Progressivitet, Energi och Respekt (PER). Vi strävar efter att våra elever ska utveckla ett internationellt tankesätt (eller: internationellt sinnelag) och en förståelse för sin omvärld, byggd på en känsla av gemenskap och respekt. Vår vision är att vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare. Läs mer om oss på: www.futuraskolan.sePubliceringsdatum2025-11-11Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig/legitimerad lärare i moderna språk, med inriktning Franska. Tjänsten kräver engagemang, ansvarstagande och förmågan att planera. Det är viktigt att du som person är tydlig, lyhörd och visar respekt för elevernas behov. Självklart brinner du för elevers utveckling och lärande. Du har den digitala kompetens som krävs för dokumentation och kommunikation i uppdraget och använder digitala verktyg som ett naturligt inslag i din undervisning.
Du har lätt för att knyta relationer till såväl elever, föräldrar som kollegor. Du är väl förankrad i skolans styrdokument och deltar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet och de kollegiala lärandeprocesserna samt skapar förutsättningar för varje barns lärande och utveckling. Du är trygg och bidrar till nytänkande och kreativitet i ditt arbete tillsammans med övriga i ditt team. Genom ett medvetet förhållningssätt skapar du trygghet, förtroende och goda relationer.Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som språklärare till nybörjare i franska. Vi söker dig som är en positiv, nytänkande pedagog som har förmåga att få elever motiverade och engagerade! Du ska kunna samarbeta men ändå arbeta självständigt. Du ska kunna planera lektioner utefter de nationella målen samt utvärdera och förbättra utefter elevgruppens behov.
Dina arbetsuppgifter kommer att innebära stöttning till elever i ÅK 6, undervisning i mindre grupp eller enskilt. Det ingår även att arbeta med kompensatoriska verktyg, handleda pedagoger, analysera svårigheter i lärmiljöer, skriva pedagogiska bedömningar, delaktighet vid upprättande av åtgärdsprogram samt kartläggning av läs- och skrivsvårigheter.
Tjänsten är en ferietjänst, deltid, med start i januari. Undervisningstillfällena (eller: Klasserna) är schemanlagda på tisdagar. För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
I denna rekrytering har Futuraskolan redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: monica.nydahl@futuraskolan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Futuraskolan AB
(org.nr 556609-5047), http://www.futuraskolan.se
Värdshusvägen 3-5 (visa karta
)
181 63 LIDINGÖ Arbetsplats
Futuraskolan Gåshaga Jobbnummer
9599293