Furutåskolan söker elevkoordinator
2026-01-22
Arbetsuppgifter
Furutåskolan är en F6 skola med cirka 300 elever, belägen på Teleborg med Södra Bergundasjön som närmsta granne. Här möts elever och personal i en trygg och välkomnande miljö där varje individ ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna tilltro till sin egen förmåga. Sedan hösten 2025 finns vi i nya, moderna lokaler. På rasterna erbjuder vi organiserade aktiviteter och närvarande personal för att skapa trygghet och gemenskap.
Vi arbetar språkutvecklande i alla ämnen och använder strukturerade metoder som STL, genrepedagogik och cirkelmodellen för att göra lärandet tydligt. Vårt skolbibliotek är bemannat varje dag och är en aktiv del av undervisningen.
Vår elevhälsa består av ett engagerat team som arbetar nära elever och personal för att främja både lärande och välmående. Vi använder både digitala och analoga läromedel för att skapa ett varierat och tillgängligt lärande för alla elever.
I rollen som elevkoordinator är du en central del av vårt elevhälsoarbete. Du arbetar nära elever, vårdnadshavare och personal för att skapa goda förutsättningar för lärande och välmående. Uppdraget omfattar både främjande, förebyggande och åtgärdande insatser, och du är en viktig del av elevhälsoteamet samt en trygg vuxen under elevernas skoldag.
Arbetsuppgifterna är varierande och innebär ett nära samarbete med kollegor, elevhälsa och skolledning. Exempel på arbetsuppgifter:
* Stötta elever i sociala och emotionella utmaningar
* Vara en trygg och närvarande vuxen i skolmiljön, både i klassrum och på raster
* Samverka med kollegor, elevhälsa och skolledning
* Bidra i arbetet med närvaro, trygghet och studiero
* Ha kontakt med vårdnadshavare och vid behov externa aktörer
Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna i skolmiljö. Du trivs i en roll där du växlar mellan planerat arbete och akuta insatser och där kommunikation med elever, personal, vårdnadshavare och externa aktörer är en naturlig del av vardagen. Du behöver vara trygg, lyhörd och tydlig i din kommunikation och ha ett lösningsfokuserat och professionellt förhållningssätt.
För att trivas i rollen är det viktigt att du är lugn, trygg, ansvarsfull och stabil. Du är bekväm med att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt att samarbeta med pedagoger, elevhälsa och rektorer. Du har god samarbetsförmåga, lyssnar aktivt och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi tror också att du är bra på att underhålla relationer över tid, tar initiativ till kontakter och trivs i ett arbete som är både varierande och händelserikt.
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom pedagogik, socialt arbete eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
