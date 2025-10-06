Funktionsansvarig för ekonomistöd
2025-10-06
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Kristinehamn
, Sigtuna
, Solna
, Stockholm
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!
Som funktionsansvarig för ekonomistöd kommer du att arbeta med att hålla ihop funktionens arbete inom processerna för kund- och leverantörsreskontra samt löneredovisning och leda och fördela uppgifter i vardagen.
Det ingår även en del systemadministration och utveckling av enhetens processer. Hos oss får du möjligheten att bidra till samhällets beredskap för kriser och krig.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du coachar och stödjer medarbetarna inom funktionen och tar ett övergripande ansvar för hela gruppens arbete. I rollen ingår också att vara ett stöd till ekonomichefen i utvecklingen av hela enhetens arbete.
Du kommer tillsammans med gruppen arbeta med olika löpande redovisningsfrågor, ge stöd och vägledning till medarbetare och chefer i frågor avseende ekonomi, löne- och ersättningsfrågor. Arbetet består av löpande kontroller, avstämningar och vård av register i olika system. I dina arbetsuppgifter ingår också att aktivt driva arbetet med att utveckla, digitalisera och dokumentera våra arbetssätt och processer inom funktionens olika områden.
Du kommer att vara delaktig i systemuppgraderingar och utveckling av digitala flöden. Det förekommer också uppgifter av utredningskaraktär där du behöver kunna arbeta självständigt och finna lösningar. Arbetet innebär mycket kontakter både internt och externt.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning inom ekonomi
- God kunskap i ekonomisk redovisning samt flera års praktiskt erfarenhet av redovisningsarbete
- God kunskap om ekonomi- och verksamhetssystem och i Excel
- God förmåga att hantera digitala arbetsflöden
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet från statlig myndighet
- Kunskap och erfarenhet av löneredovisning
- Erfarenhet av arbetsledning, till exempel som uppdragsledare eller teamansvarig
- Erfarenhet av leverantörs- och kundreskontraarbete
- Erfarenhet av systemadministration
Du förväntas även jobba självständigt och vara serviceinriktad med en helhetssyn för myndighetens behov.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Från och med den 1 januari 2026 ersätts medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade. Publiceringsdatum2025-10-06Om företaget
Ekonomienheten ingår i avdelningen för verksamhetsstöd som har till uppgift att organisera, driva och utveckla expertområdena IT, informationshantering, HR, ekonomi, intern service och lokalförsörjning, verksamhetsutveckling och upphandling.
På ekonomienheten är vi drygt 20 medarbetare och vi finns i Karlstad. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens ekonomiska redovisning, redovisningsmodell, ekonomiadministration, analys och ekonomiadministrativa system. I detta ingår utformning, stöd och förvaltning av ekonomiadministrativa arbetssätt och rutiner. Enheten arbetar också med stöd till myndigheten där verksamhet bedrivs med extern finansiering med krav på särskild rapportering.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att delvis arbeta på distans.
Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Caroline Westlund. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 26 oktober 2025
