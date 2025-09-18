Fullstackutvecklare till SVT i Stockholm
2025-09-18
Jobba med att utveckla de produkter som styr innehållsflödet på SVT Play i en AI-vänlig miljö!
Hur får man rätt innehåll att nå rätt publik vid rätt tidpunkt, året runt? Nu söker vi en utvecklare med ett brett tekniskt intresse som vill vara med och skapa de verktyg som hjälper våra kollegor att planera, köpa in och publicera innehåll på SVT Play som når miljoner tittare.Hos oss på SVT får du vara med och utveckla lösningar som möjliggör ett av våra viktigaste uppdrag: att göra relevant innehåll tillgängligt för alla.
Vi erbjuder dig
• Friheten att tillsammans med teamet välja de metoder och verktyg som passar kontexten och att driva utvecklings- och produktbeslut
• Att utforska och använda AI-verktyg i kodarbetet
• Teamöverskridande hackdagar (varannan fredag) och innovationssprintar (2 gånger per år), med fokus på att utveckla, experimentera och testa nytt
• Att jobba med ett av Sveriges starkaste varumärken med produkter som uppskattas av och påverkar många människor
Det här gör du hos oss
Du blir en del av ett team som utvecklar interna verktyg för planering och innehållsoptimering, lösningar som används av bland annat programchefer och redaktioner för att planera SVT Plays innehållsflöde.
Hos oss arbetar du i en fullstackroll - med tyngdpunkt i backend - där du är med hela vägen från idé till kod till produktion. Just nu jobbar vi i en modern miljö med bl.a. Kotlin, Spring Boot, TypeScript, React och Next.js.
Ditt team och arbetsplats
Du tillhör teamet Commissioning Support, och jobbar tillsammans med andra utvecklare, analytiker, PO och redaktörer. I teamet finns stor teknisk kompetens, men också ett gemensamt driv att förstå användarna och jobba med både effekt och leverans.
Vi sitter i SVT-huset vid Gärdet i Stockholm och jobbar hybrid utifrån vad som passar teamet och samarbetet bäst, i dagsläget 3 dagar i veckan på kontoret
Mer om dig
Vi tror att du har några eller flera års erfarenhet som utvecklare, gärna med tyngd inom backend men med ett helhetstänk och nyfikenhet på alla delar i stacken - inklusive DevOps, CI/CD och Kubernetes. Du har sannolikt arbetat med tekniker som Kotlin, Spring Boot, TypeScript, Next och/eller React, men viktigast är att du är trygg i din tekniska grund och tycker om att lösa problem tillsammans.
AI och dataanalys spelar en viktig roll både i det vi bygger, och i hur vi bygger det. Därför ser vi gärna att du har intresse för analys, algoritmer och maskininlärning, och att du använder AI-verktyg i ditt kodande. Kanske jobbar du redan idag med t.ex. Claude Code eller Cursor (eller något annat), vi har en experimentvänlig kultur där vi uppmuntrar test av nya verktyg. För att trivas hos oss tror vi att du gillar att jobba i en miljö där mycket händer och där du får vara med och forma både lösningar och arbetssätt. Du har en positiv grundinställning, gillar att dela kunskap och uppskattar att jobba i ett team där det finns olika perspektiv och kompetenser.
Eftersom många av våra användare pratar svenska behöver du kunna kommunicera obehindrat på svenska, både i tal och skrift.
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Ersättning
