Fullstackutvecklare till Bolag i Skövde!
2026-02-23
Är du en fullstack med kunskaper i Microsoftmiljö? Vår kund är världsledande inom sin bransch och söker dig som har ett stort intresse för programmering och som vill utvecklas tillsammans med dem. Vi tillämpar löpande urval - välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
För kunds räkning söker vi en utvecklare inom Microsoftmiljö till ett team inom utveckling och testning. Teamet har en stark sammanhållning och stöttar varandra i arbetet genom dagliga standups, kodgranskning, sprintplanering och specifika forum för att grotta ned sig i programmeringsfrågor.
Vi söker dig som har en stark passion för kodning och att testa nya teknologier samt ständigt förbättra och bidra till att skapa IT-lösningar som tillför värde för vår kund. De produkter du kommer arbeta med att utveckla är produktionsnära system för att underlätta och förbättra arbetet ute i verksamheten.
Du kommer arbeta med både utveckling av nya features och vidareutveckling av de befintliga. Då det är flera applikationer som ingår i teamets portfölj kommer du arbeta med olika system, vilket skapar en omväxlande vardag. Du kommer få tillgång till en mentor för stöttning och råd under din första tid och teamet arbetar kontinuerligt med att utveckla varandra.
VI SÖKER DIG SOM: Har en uttagen kandidat- eller masterexamen inom systemutveckling, datateknik eller datavetenskap.
Har minst 5 års arbetslivserfarenhet från att arbeta i C#/.NET, SQL samt Blazor eller liknande frontendramverk.
Har god förståelse för automatiserade testmetoder och är van vid att arbeta i Git.
Har ett brinnande intresse för programmering.
Talar och skriver flytande engelska och svenska, då båda språken används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet från att arbeta med Microsoft Azure, inklusive containerisering (Docker, Kubernetes) och identitetshantering.
Är bekant med CI/CD-pipelines och verktyg som GitHub Actions, ArgoCD och GitOps-praktiker.
Vidare kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. För att du skall passa in och trivas i rollen ser vi att du är självgående och kan ta stort ansvar för ditt arbete samtidigt som du gärna arbetar i ett nära samarbete med dina kollegor. Som person är du nyfiken, noggrann och självgående med ett öppet sinne och ett starkt analytiskt tänk i kombination med ett kundorienterat förhållningssätt. Du gillar att ta ansvar för slutresultatet och se till att det uppfyller kraven för den prestanda och kvalitet som eftersöks.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Placering: Skövde, på plats på kontoret.
Kontaktuppgifter: Hanna Lejon.
Lön: Månadslön.
Start: Enligt överenskommelse, med hänsyn till uppsägningstid som högst 3 månader.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urval- och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
