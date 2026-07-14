Fullstackutvecklare sökes utveckla ett administrativt system
Grit Academy AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-07-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grit Academy AB i Malmö
, Helsingborg
, Linköping
eller i hela Sverige
Fullstackutvecklare – utveckling av administrativt verktyg
Vi söker en Fullstackutvecklare för ett mindre projekt där målet är att utveckla ett modernt administrativt verktyg.
Projektet befinner sig i ett tidigt skede, vilket innebär att du får möjlighet att vara med och utveckla en lösning från grunden. Vi söker dig som trivs med att ta ansvar, tänka långsiktigt och skapa hållbara lösningar.
Om uppdraget
Du kommer att utveckla ett administrativt webbsystem med fokus på:
MySQL-databas
Användarvänligt interface
UX (användarupplevelse)
Skalbar och modulär systemuppbyggnad
IT-säkerhet
Arbetet sker i nära dialog med beställaren och du kommer att ha stort inflytande över den tekniska lösningen.
Även om uppdraget avser ett specifikt projekt finns det möjlighet till fler uppdrag framöver om samarbetet fungerar väl.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av fullstackutveckling
Goda kunskaper i MySQL
Erfarenhet av att utveckla användarvänliga gränssnitt
Förståelse för UX
Erfarenhet av att utveckla skalbara och modulära system
God förståelse för IT-säkerhet
Vi tror att du
Är självgående och tar ansvar för ditt arbete.
Är strukturerad och kvalitetsmedveten.
Tycker om att lösa problem.
Tänker långsiktigt när du utvecklar system.
Om uppdraget
Konsultuppdrag eller projektanställning.
Tjänsten kan anpassas till både heltid och deltid, men omfattar minst 20 timmar per vecka.
Stor möjlighet till distansarbete.
Enstaka möten i Malmö kan förekomma.
Ersättning enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-14Så ansöker du
För att vi ska kunna behandla din ansökan ber vi dig besvara nedanstående frågor. De hjälper oss att göra en välgrundad bedömning och jämföra samtliga kandidater utifrån samma underlag.
Vi behandlar och återkopplar endast på fullständiga ansökningar. En fullständig ansökan ska innehålla:
Personligt brev på svenska
CV
Portfolio eller länk till tidigare projekt
Besvarade ansökningsfrågor
Ansökningsfrågor
När skulle du kunna påbörja uppdraget?
Vad är ditt löneanspråk eller önskade timarvode?
Hur många timmar per vecka kan du arbeta? Tjänsten kan anpassas till både heltid och deltid, men omfattar minst 20 timmar per vecka.
Vi går igenom ansökningarna löpande och tillsätter uppdraget så snart vi hittar rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: hr@gritacademy.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fullstackutvecklare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grit Academy AB
(org.nr 556823-4636) Arbetsplats
Grit Academy Jobbnummer
10002883