fullstackutvecklare (react, linux, bash)

2025-09-19
Randstad Digital letar nu efter en fullstackutvecklare med ca fem års erfarenhet eller mer. Rollen är bred och omfattar utöver front- och backendutveckling även test och till viss del design såväl som uppgifter kopplat till it-infrastrukturen. Här kommer man att börja som konsult hos Randstad med målsättning att gå över till anställning hos kund.
Om du är en person som gillar att ha koll på helheten och få vara med och bidra på många plan är detta rätt tjänst för dig. Här finns många syltburkar att sticka händerna i! Du kommer att bli en del av ett engagerat team med hög teknisk kompetens. Om du dessutom föredrar Linux, så har du kommit helt rätt!
Vår kund har sina lokaler i Frölunda, med närliggande parkering, Det är också nära till kollektivtrafik. Det finns viss möjlighet till visst distansarbete
att vara konsult
Randstad Digital är din karriärpartner inom IT och digital transformation. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Som din karriärpartner tillämpar vi vår talangcentrerade strategi som sätter din utveckling i fokus, vilket hjälper dig att uppnå din fulla potential och öppnar upp för nya spännande karriärmöjligheter.
Ansvarsområden
Systemutveckling, back- och frontend.
Underhåll av befintliga system, inklusive felsökning och stöttning vid driftstörningar.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som gillar att jobba brett, att få vara med på hela resan från backend till frontend. Du behöver ha minst fem års erfarenhet av liknande roller,
Din techstack bör ha någon linux dist med sig och även scripting som exempelvis Bash. Du behöver även vara vass på React, incl Redux och fluent UI.
I den här rollen behöver du kunna flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och för att passa i den här rollen behöver du ett ett stort teknisk intresse och nyfikenhet. Du behöver vara trygg i dina kunskaper och kunna driva dina egna uppgifter och ta ansvar för din leverans. Och för att passa in i teamet behöver du vara en lagspelare som trivs med att dela kunskap, hjälpa till när det behövs och inte vara rädd att be om hjälp om du själv kör fast. Här jobbar man tillsammans!Om företaget
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden.
