Fullstackutvecklare med backend-fokus
New Professional Minds AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-13
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Vill du vara med och utveckla en modern, molnbaserad plattform tillsammans med ett engagerat utvecklingsteam? Vi söker nu 1–2 utvecklare som är i början av sin karriär och vill fortsätta utvecklas i en teknisk och innovativ miljö.
Du blir en del av ett agilt team där du arbetar med moderna tekniker och är med och bygger en ny serviceplattform med fokus på kvalitet, samarbete och långsiktig utveckling.
Om rollen
Du kommer bland annat att arbeta med:
Backendutveckling i NestJS och TypeScript
Frontendutveckling i React
Molnlösningar i Microsoft Azure
API-utveckling med GraphQL
Testautomation med Jest och Cypress
DevOps-relaterade uppgifter såsom deployment, drift och kontinuerliga förbättringar
Vi söker dig som
Har en relevant högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis datateknik, systemutveckling eller motsvarande.
Har cirka 1–2 års erfarenhet av systemutveckling, alternativt är nyutexaminerad med relevanta projekt eller praktik.
Har erfarenhet av eller intresse för TypeScript, React, NestJS och moderna molnplattformar som Azure.
Trivs i ett agilt team och gillar att ta ansvar, samarbeta och omsätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar.
Har ett stort teknikintresse och vill fortsätta utvecklas som utvecklare.
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med och bygga en ny, modern plattform från grunden.
Ett kompetent och hjälpsamt utvecklingsteam.
Arbete med moderna tekniker och arbetssätt.
Goda möjligheter till lärande och långsiktig utveckling.
Urval och intervjuer kommer att påbörjas i augusti efter sommarledigheten. Skicka gärna in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8058278-2098793". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare New Professional Minds AB
(org.nr 556990-8105), https://jobs.newminds.se
Kungsportsavenyen 37 (visa karta
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411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
New Minds Jobbnummer
10001221