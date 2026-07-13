Fullstackutvecklare med backend-fokus

New Professional Minds AB / Datajobb / Göteborg
2026-07-13


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Vill du vara med och utveckla en modern, molnbaserad plattform tillsammans med ett engagerat utvecklingsteam? Vi söker nu 1–2 utvecklare som är i början av sin karriär och vill fortsätta utvecklas i en teknisk och innovativ miljö.
Du blir en del av ett agilt team där du arbetar med moderna tekniker och är med och bygger en ny serviceplattform med fokus på kvalitet, samarbete och långsiktig utveckling.
Om rollen
Du kommer bland annat att arbeta med:

Backendutveckling i NestJS och TypeScript

Frontendutveckling i React

Molnlösningar i Microsoft Azure

API-utveckling med GraphQL

Testautomation med Jest och Cypress

DevOps-relaterade uppgifter såsom deployment, drift och kontinuerliga förbättringar

Vi söker dig som
Har en relevant högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis datateknik, systemutveckling eller motsvarande.

Har cirka 1–2 års erfarenhet av systemutveckling, alternativt är nyutexaminerad med relevanta projekt eller praktik.

Har erfarenhet av eller intresse för TypeScript, React, NestJS och moderna molnplattformar som Azure.

Trivs i ett agilt team och gillar att ta ansvar, samarbeta och omsätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar.

Har ett stort teknikintresse och vill fortsätta utvecklas som utvecklare.

Vi erbjuder
Möjlighet att vara med och bygga en ny, modern plattform från grunden.

Ett kompetent och hjälpsamt utvecklingsteam.

Arbete med moderna tekniker och arbetssätt.

Goda möjligheter till lärande och långsiktig utveckling.

Urval och intervjuer kommer att påbörjas i augusti efter sommarledigheten. Skicka gärna in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8058278-2098793".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
New Professional Minds AB (org.nr 556990-8105), https://jobs.newminds.se
Kungsportsavenyen 37 (visa karta)
411 36  GÖTEBORG

Arbetsplats
New Minds

Jobbnummer
10001221

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