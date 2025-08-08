Fullstackutvecklare (JavaScript/Node.js) till Elcare Nordic i Växjö
2025-08-08
Bli en del av ett teknikteam där affären, människorna och lösningarna hänger ihop.
Elcare Nordic växer och vi söker nu en erfaren fullstackutvecklare med fokus på JavaScript/TypeScript, React/Next.js och Node.js till vårt utvecklingsteam i Växjö. Här får du arbeta i en miljö där tekniken verkligen spelar roll - inte bara på papperet, utan i verksamheten, för våra partners och för tusentals kunder varje dag.
Fluency in English is required. Proficiency in Swedish or another Nordic language is a plus.
Du blir en del av vårt inhouse-utvecklingsteam i Växjö som idag består av sex personer, inklusive en produktägare. Här jobbar vi nära verksamheten men med mycket självständighet, och med tydligt fokus på användarnytta och teknisk kvalitet.
Du kommer att arbeta med både interna system och externa kundportaler - med stabilitet, skalbarhet och affärsnytta i fokus. Några exempel på uppgifter i rollen:
• Utveckla verktyg som våra detaljhandelspartners använder för att spåra ärenden, hantera leveranser och kommunicera med fraktbolag, försäkringsbolag och andra aktörer.
• Skapa integrationer mot externa system och API:er.
• Vara delaktig i att forma systemens arkitektur.
• Skriva automatiserade tester som en självklar del av leveransen.
• Samverka med interna stakeholders (ingen direkt kundkontakt).
Rollen innebär att du kommer delta i några resor inom Norden varje år för samarbete med kollegor.Profil
Vi söker dig som har:
4-5 års erfarenhet av fullstackutveckling med JavaScript/TypeScript.
Djup kunskap i React eller Next.js, samt Node.js.
Erfarenhet av moderna systemarkitekturer och testdriven utveckling.
Vi erbjuder dig
Vi har nyligen flyttat in i nyrenoverade lokaler på Arabygatan i Växjö - designade med både fokus och samarbete i åtanke. I utvecklingsteamet finns det utrymme för koncentrerat arbete, men också för idéutbyte och parprogrammering när det behövs.
Elcare präglas av en vardaglig, hjälpsam och lösningsfokuserad kultur där teknik och affär är tätt sammanflätade. Många beskriver miljön som trivsam, stabil och flexibel - med utrymme för både innovation och balans i livet.
Vi erbjuder:
• Ett engagerat och kompetent techteam där din insats syns.
• Kort väg från idé till genomförande.
• Flexibla arbetstider och 38-timmarsvecka.
• Friskvårdsbidrag och kollektivavtal (Unionen).
• Möjlighet till hybridarbete efter introduktion.
Övrig information
Placeringsort: Växjö, delvis hybrid
Omfattning: Heltid, tillsvidare
• Lön: individuell lönesättning
Kollektivavtal: Unionen
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Elcare Nordic har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Om du har frågor om företaget eller tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Nathalie Stjärned på nathalie.stjarned@maxkompetens.se
eller på telefon 073 320 56 35.
Urval och intervjuer sker löpande, så ansök gärna på www.maxkompetens.se
redan idag! På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten via Maxkompetens hemsida.
Vill du bli en del av ett engagerat techteam och göra verklig skillnad? Skicka in din ansökan - urval sker löpande.
Elcare Nordic är Nordens ledande servicepartner inom IT och hemelektronik. Vi samarbetar med några av de största återförsäljarna, nätbutikerna och försäkringsbolagen i Norden, och hanterar över 1 500 reparationer varje dag - från mobiltelefoner och TV-apparater till datorer och kaffemaskiner.
För att stötta denna logistik- och serviceverksamhet bygger vi egna webbaserade mjukvarulösningar som våra professionella kunder använder för att beställa uppdrag, följa status i realtid och hantera reparationer och logistik. Systemen är specialanpassade efter verksamhetens behov - och du kommer att vara med och vidareutveckla dem. Ersättning
