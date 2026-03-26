Fullstackutvecklare inom forskningsdata
2026-03-26
Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du blir en viktig del i digitaliseringen av forskningsdata hos en ledande aktör inom akademi och forskning. Uppdraget fokuserar på FAIR Open Data och effektiv datahantering, med målet att göra forskningsdata mer tillgänglig, användbar och strukturerad för olika aktörer i samhället.
Du arbetar i ett agilt team med att utveckla och anpassa open source-ramverket Invenio till verksamhetens processer för forskningsdatahantering. Miljön är tekniskt avancerad och kombinerar lokal utveckling med bidrag till ett internationellt open source-community. Du kommer också att arbeta med integrationer mot andra tjänster för lagring och delning av data under aktiv forskning, samt med att effektivisera metadataflöden mellan interna system och externa dataportaler på nationell och europeisk nivå.
Uppdraget kan även omfatta andra initiativ inom digitalisering av forskningsområdet, där din tekniska kompetens blir en viktig del av utvecklingen.
ArbetsuppgifterUtveckla och anpassa Invenio för verksamhetens behov inom forskningsdatahantering
Bygga och förbättra funktioner för delning av data med olika åtkomstnivåer, både inom och utanför organisationen
Integrera data repository med andra tjänster för lagring och delning av forskningsdata
Effektivisera metadataleveranser mellan interna system och externa dataportaler
Bidra till förbättringar i open source-kodbasen tillsammans med tillhörande community
Delta i agilt utvecklingsarbete och bidra i närliggande digitaliseringsinitiativ vid behov
KravMinst 4 års arbetslivserfarenhet av programmering i Python
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av utveckling och användning av Rest-API:er
Minst 1 års erfarenhet av Invenio
Aktivt deltagit i större öppen-källkodprojekt med tillhörande community
Obehindrat kunna uttrycka dig i tal och skrift på svenska och/eller engelska
MeriterandeMinst 1 års arbetslivserfarenhet av React.js
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av kontainerisering, till exempel Docker, Kubernetes eller Open shift
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av sql- och/eller dokumentdatabaser
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av Redis
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av Elasticsearch
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
