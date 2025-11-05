Fullstackutvecklare
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Mjölby Visa alla datajobb i Mjölby
2025-11-05
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Mjölby
, Motala
, Linköping
, Tibro
, Finspång
eller i hela Sverige
Fullstackutvecklare (.NET/React)
Rollbeskrivning
Du blir en del av ett tvärfunktionellt DevOps-team som ansvarar för både backend och frontend i en Azure-miljö. Uppdraget spänner från analys och planering till utveckling, test, drift och kontinuerliga förbättringar. Fokus ligger på mikrotjänster, Azure Functions och moderna webgränssnitt i React.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Designa och utveckla mikrotjänster och Azure Functions i C#/.NET.
Bygga och vidareutveckla webblösningar i React.
Delta i analys, nedbrytning av arbete och planering inom agilt ramverk (Scrum/SAFe).
Skapa och underhålla CI/CD-pipeliner samt hantera versionskontroll i Git.
Sätta upp och underhålla enhets-, integrations- (inklusive Pact) och lasttester.
Medverka i driftaktiviteter, systemövervakning och viss beredskap.
Förvalta legacy- och monolitsystem samt bidra i migrering mot modern arkitektur.
Aktivt delta i agila ceremonier såsom sprintplanering, PI-planering och demos.Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling.
Dokumenterad erfarenhet av agila arbetssätt (Scrum, SAFe).
Mycket goda kunskaper i C#/.NET.
Erfarenhet av molnplattformar, helst Microsoft Azure.
Erfarenhet av relationsdatabaser och SQL.
Vana av Git och kollisionshantering i distribuerade team.
Erfarenhet av bygg- och releaseflöden i CI/CD.
Eftergymnasial utbildning inom IT (civilingenjör, högskole- eller yrkesutbildning) eller motsvarande erfarenhet.
Meriterande
Frontend-utveckling med komponentbaserade ramverk, gärna React.
Dokumentdatabaser som MongoDB eller Azure Cosmos DB.
Azure Service Bus.
Testautomation och TDD.
Erfarenhet av Pact-testning och lasttester.
Erfarenhet av mikroservice-arkitektur.
Monitorering, t.ex. med Grafana.
Azure Service Fabric.
Certifieringar: AZ-204, AZ-400.
Start/Längd
Start: 2025-11
Längd: till 2027-11
Plats
Mjölby (hybrid)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
595 52 MJÖLBY Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9590095