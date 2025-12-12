Fullstack-utvecklare med AI fokus
2025-12-12
Vill du arbeta med AI som en central del av produkten - inte bara som en sidofunktion? Vi söker en senior fullstackutvecklare som vill vara med och bygga en AI-driven applikation i nära samarbete med både kund och team.
Uppdraget är baserat i Göteborg och sker i en startup-liknande miljö med korta beslutsvägar, högt tempo och stor påverkan. Du får ett reellt inflytande över teknikval och slutprodukt - och ser resultaten av ditt arbete direkt.
Din roll i teamet
I rollen kommer du arbeta med bland annat att:
Utveckla och vidareutveckla en AI-baserad applikation
Arbeta genom hela utvecklingsprocessen - från idé och design till implementation och leverans
Samarbeta tätt med kund och team för att ta fram effektiva och hållbara lösningar
Bidra med teknisk expertis och problemlösning i ett snabbt föränderligt sammanhang
Vem vi tror att du är
Du är en erfaren utvecklare som trivs med att ta ansvar, utmana lösningar och bygga mjukvara som håller över tid. Du gillar att kombinera teknik, affärsförståelse och kreativ problemlösning.
Vi tror att du har:
Relevant akademisk bakgrund, exempelvis inom datavetenskap
Minst 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling
Mycket goda kunskaper i Python
God erfarenhet av JavaScript och TypeScript
Praktisk erfarenhet av Docker och Kubernetes
Kunskaper i Rust
Praktisk erfarenhet av AI- och/eller maskininlärningsprojekt
Vi är ett mindre IT-konsultbolag med bas i Göteborg, byggt av och för människor som brinner för teknik och utveckling. Vi tror starkt på att de bästa lösningarna skapas av människor som känner engagemang, trygghet och får utrymme att växa.
Hos oss får du:
Möjlighet att påverka och göra skillnad
En kultur som uppmuntrar initiativ, nyfikenhet och ansvar
Skickliga, engagerade och prestigelösa kollegor
En arbetsplats där vi bygger både teknik och kultur tillsammans
Vi strävar inte efter att bli störst - utan bäst på det vi gör.
Vill du vara med?
Känns detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan så berättar vi gärna mer om rollen, teamet och vår resa framåt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: hello@techla.se
Detta är ett heltidsjobb.
Techla Group AB http://www.techla.se
GÖTEBORG
