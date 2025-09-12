Fullstack .NET och Azure för digitala kanaler
2025-09-12
Avaron AB är ett svenskt konsultbolag inom IT och närliggande branscher. Vi levererar erfarna utvecklare och rådgivare som hjälper kunder att bygga säkra, skalbara och användarvänliga digitala lösningar. Hos oss får du korta beslutsvägar, stort inflytande och uppdrag där din kompetens gör skillnad.Dina arbetsuppgifter
Detta är ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Stockholm. Du arbetar som fullstackutvecklare med fokus på .NET i Azure-miljö. I rollen ingår att:
Designa, utveckla och driftsätta tjänster och gränssnitt i Azure
Arbeta tvärfunktionellt med webb- och appteam i agila iterationer
Bidra med tekniska beslut, kvalitet och goda utvecklingsmönster
Ta ansvar för ett delområde och vid behov leda en mindre grupp
Driva förbättringar och initiera arbetssätt som höjer leveranskvaliteten
Kvalifikationer (Ska-krav)
4-8 års erfarenhet av fullstackutveckling med .NET och Azure
Gedigen vana av agila arbetssätt (t.ex. Scrum/Kanban)
Förmåga att arbeta självständigt och ta ägarskap för leveranser
Erfarenhet av att leda eller koordinera ett mindre team/delområde
Placering: Stockholm
Meriterande (Bra att ha)
Erfarenhet av digitala kanaler såsom webb och mobilapp med kundfokus
Domänkunskap inom pension- och livförsäkringsaffären
Van vid att fungera som mentor och förebild för kollegor på lägre senioritetsnivåSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: jobb@avaron.se Arbetsgivarens referens
