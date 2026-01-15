Fullstack Developer

Erhol AB / Elektronikjobb / Ängelholm
2026-01-15


Visa alla elektronikjobb i Ängelholm, Åstorp, Bjuv, Bräcke, Båstad eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Erhol AB i Ängelholm

Vi söker en engagerad fullstack developer som vill vara med och vidareutveckla vår AI-baserade plattform för vårdsektorn. Plattformen används redan av betalande kunder, och vi står inför en spännande fas med vidareutveckling och tillväxt.



Erhol AB är ett svenskt AI-bolag som utvecklar en plattform som effektiviserar vård och omsorg. Vi frigör tid för omsorg, minskar stress och höjer kvaliteten - ett arbete med stor samhällsnytta och relevans.



Detta är en praktisk roll där du driver det tekniska arbetet tillsammans med oss grundare.

Publiceringsdatum
2026-01-15

Dina arbetsuppgifter
• Leda och driva teknisk utveckling av vår AI-plattform

• Bygga nya funktioner och förbättra befintliga

• Integrera externa system och API:er

• Vara med och forma den tekniska arkitekturen

• Ha stort inflytande på produktens riktning

Kvalifikationer
• Vill bli fullstackutvecklare

• Är bekväm med både frontend och backend

• Har intresse eller erfarenhet av AI är ett plus

• Är självgående, ansvarstagande och nyfiken

• Studerar Datateknik, AI, maskininlärning eller liknande

• Talar engelska eller svenska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Erhol AB (org.nr 559418-9911), https://www.erhol.com
Metallgatan 12b (visa karta)
262 72  ÄNGELHOLM

Arbetsplats
Erhol

Kontakt
Johan Person
info@erhol.com
+46767980208

Jobbnummer
9685487

Prenumerera på jobb från Erhol AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Erhol AB: