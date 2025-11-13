Fullstack Developer - AI
2025-11-13
Om jobbet
Vill du vara med och skapa världens mest avancerade kundtjänstsystem - en plattform som automatiserar alla kanaler med AI, levererar smart handover till människa och sätter en ny global standard för kundservice?
Då är det här platsen för dig.
Hos oss bygger du lösningar som är intelligenta, skalbara och framtidssäkra - samtidigt som vi följer KISS-principen för att hålla våra system lättförståeliga, robusta och enkla att vidareutveckla.
Customer First befinner sig i en kraftfull tillväxtresa. Vår vision är tydlig: Att bli världsledande inom kundtjänstsystem.
För att komma dit använder vi några av världens främsta AI-modeller: OpenAI, Claude, Gemini, Llama, Mistral och fler.
De driver analys, automation, routing, kvalitetssäkring och interaktionsflöden i alla våra kanaler - chatt, mejl, sociala medier, telefoni och fler. När AI inte räcker till sker en sömlös handover till människa.
Internt arbetar vi AI-first med moderna verktyg som Cursor, vilket gör att vi kan utveckla snabbare, mer strukturerat och med högre kvalitet.
Vi bygger med fokus på ren kod, skalbarhet och enkelhet - alltid med KISS som vägledande princip.
Det här kommer du att göra
Utveckla applikationer både för kunder och för våra egna AI-drivna SaaS-produkter.
Skapa funktioner som automatiserar kundkommunikation över alla kanaler med smart fallback till mänsklig agent.
Skriva tydlig, robust och lättförståelig kod som följer KISS och är strukturerad för global skala.
Bygga och förbättra AI-flöden tillsammans med avancerade språkmodeller.
Ta ansvar genom hela utvecklingskedjan och forma kärnfunktioner i vår plattform.
Arbeta i en miljö där AI är integrerat i design, utveckling, test och optimering.
Din kompetens
Vi kräver inte formell utbildning - driv, nyfikenhet och förmåga att tänka smart väger tyngre.
Det är bra om du kan:
HTML & CSS
TypeScript
Node.js
Vue
MySQL
Git
Svenska krävs. Engelska är ett plus.
Vem vi tror att du är
Du tycker AI och automation är framtiden - och vill jobba där det händer.
Du bryr dig om kodkvalitet, enkelhet och skalbar arkitektur.
Du använder gärna verktyg som Cursor och gillar att arbeta AI-accelererat.
Du trivs med ansvar, tempo och att påverka en produkt på riktigt.
Du vill vara med och bygga världens bästa kundtjänstsystem, där innovation och enkelhet går hand i hand.
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: careers@customerfirst.se Arbetsgivarens referens
