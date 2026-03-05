Fulfillment Team Leader Dry Natt
Vill du vara med och skaka om livsmedelsbranschen? Och fortsätta utmana det traditionella sättet att handla mat? Då kan vi ha jobbet för dig!
Fulfillment Teamleader på natt sökes till vår torravdelning i Larsboda
På Mathem levererar vi mat - och mycket mer - till tusentals hushåll och företag varje dag. Som vår nya Fulfillment Teamleader hjälper du oss att göra livet enklare, smartare och lite roligare för våra kunder.
Sedan 2006, när vi lanserade Sveriges första matbutik online, har vi jobbat för att det ska vara smidigt att få mat på bordet. Nu, tillsammans med Oda i Norge, siktar vi på att bli världens mest effektiva detaljhandel. Och vi behöver dig för att lyckas.
Vad du får göra som Fulfillment Teamleader
Du blir en del av vårt härliga team inom Mathems lagerverksamhet, och dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara:
Leda och fördela arbetet för medarbetare inom ett specifikt område.
Ha en operativ roll i produktionen där du kombinerar det dagliga arbetet i driften med aktiv uppföljning genom medarbetarsamtal, hälsosamtal och coachning.
Medverka i förbättringsarbeten för att nå verksamhetens mål gällande medarbetarnöjdhet, kvalitet och produktivitet i enlighet med budget.
Arbeta nära och rapportera till Fulfillment Operating Manager.
Fokusera på att uppnå områdets uppsatta mål och budget.
Arbeta effektivt med resursfördelning för att nå uppsatta mål och säkerställa ett stabilt produktionsflöde.
Lösa operativa utmaningar som uppstår i verksamheten genom din goda förståelse för logistikprocesser och organisationen.
Ha ett operativt driftansvar och arbeta aktivt med coachning av medarbetarteamet. Du kan även bli involverad i arbetsmiljöfrågor.
Vem du är för att lyckas i rollen
Har gymnasieutbildning
Tidigare ledarerfarenhet
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet från livsmedelsbranschen är meriterande
Erfarenhet av tidigare WMS-system är meriterande
Utbildningar inom ledarskap, arbetsrätt, arbetsmiljö, logistik och lean är meriterande
Goda kunskaper om verktyg, processer och metoder inom logistik, kvalitet och arbetsmiljö är meriterande
Och kryddan på moset
I rollen som Fulfillment Teamleader ser vi att du är en driven ledare som når resultat genom att coacha samt skapa engagemang inom ditt team. Det är viktigt att du har ett operativt närvarande ledarskap, är professionell och rättvis. Du är initiativtagande och lösningsorienterad, utan att tumma på kvalitet och säkerhet. Utöver detta är det viktigt att du är en god kommunikatör, har lätt för att samarbeta med andra samt är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt.
Vad vi kan erbjuda dig
På Mathem har du aldrig tråkigt, för varje dag bjuder på något nytt. Och när du går hem vet du att du har gjort skillnad. Du kommer att få jobba med smarta och roliga kollegor i en social miljö med stor mångfald. Och du får:
En chans att göra verklig skillnad på ett företag som har en butik, varor och tjänster som folk älskar.
Vara del av ett team med kollegor som siktar högt, stöttar varandra och alltid hjälps åt.
Samarbeta och lösa problem och utmaningar tillsammans, över teamgränserna - de bästa idéerna kan komma från vem som helst.
Ett öppet och enkelt sätt att jobba. Vi använder Slack för att hålla alla uppdaterade - färre mejl, mindre mötestid, mer saker gjorda.
Ett modernt och levande kontor i hjärtat av vårt logistikcenter i Larsboda. Här får du tillgång till gratis gym och prisvärd lunch, lagad av våra egna kockar. Perfekt för att hålla dig både aktiv och mätt på jobbet
En unik chans att vara med och forma framtidens matbutik - och bygga ett företag som är här för att stanna.
Plats: Farsta, Stockholm Omfattning: Heltid Natt (100%), rullande schema med helgpass och nattskift förlagda mellan kl. 21:00 och 06:00
Avdelning: Torravdelning / Dry Department Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning Tillträde: Omgående Lön: Fast lön enligt kollektivavtal (Lager & E-handel) + ansvarstillägg
Sista dag att ansöka är 3. April Vi behandlar ansökningar kontinuerligt och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
En bakgrundskontroll via ett externt företag ingår som en del i rekryteringsprocessen av denna tjänst.
Några avslutande ord
Kom och bygg framtidens matbutik med oss, och utveckla tjänsterna som folk behöver (och tjänsterna de inte vet att de behöver men snart inte kan leva utan). Vi ser fram emot att se vad just du kan bidra med. Vi ser fram emot din ansökan Så ansöker du
