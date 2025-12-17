Fukttekniker
2025-12-17
Anticimex är det moderna serviceföretaget som tack vare förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen. Anticimex ska vara bäst på det vi gör, fortsätta driva utvecklingen i branschen samt alltid ge våra kunder professionell och personlig service.
Motiveras du av att vårda och utveckla kundsamarbeten samtidigt som du löser uppkomna problem? Vill du ha en spännande roll hos ett stabilt bolag i en expansiv fas? Som fukttekniker hos Anticimex bygger du relationer som bidrar till din och vår utveckling!
Vad du gör I rollen som fukttekniker har du varierande arbetsuppgifter. Förutom att avhjälpa uppkomna problem handlar rollen även om att lyssna och förstå kundernas bekymmer. Genom att skapa förtroende och relationer kan våra tekniker använda sin kunskap på rätt sätt. Tack vare det identifierar du behoven och kan dessutom använda Anticimex tjänsteutbud och expertis på bästa sätt för att kundens problem ska försvinna.
De arbetsuppgifter du kommer fokusera på är
• Kundkontakt, relationsbyggande och införsäljning
• Skadebesiktning av fuktrelaterade problem
• Torkning av vattenskador
• Hantering och planering av inkomna uppdrag
• Installationer av krypgrundsavfuktare
• Utredning vid upplev ohälsa i bostaden
Vem du är Vi vill utöka vårt team med en socialt trygg och relationsbyggande person. För att lyckas och trivas som fukttekniker är du mån om våra nya och gamla kunder. Med din lyhördhet och nyfikenhet skapar du förtroende. Olika kunder och olika uppdrag kräver olika lösningar. Tack vare din lösningsförmåga och kunskap löser du bekymmer och problem.
Du har erfarenhet av vattenskador och har arbetat byggtekniskt
Har B-körkort
Talar och skriver på svenska, men får gärna behärska fler språk
Meriterande om du behärskar MEPS
Vad du får På Anticimex värnar vi om varandra, våra kunder, miljön och samhället. Anticimex är ett värderingsstyrt bolag där våra medarbetare prioriteras genom att erbjudas utbildning och personlig utveckling i vår strävan att ständigt bli bättre.Hos Anticimex får alla chansen till att bli riktigt bra på det som de gillar att göra.Du erbjuds därför:
En stimulerande och variationsrik arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter
Gedigen introduktion, löpande vidareutbildning och personlig utveckling
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benifex
Bra att veta
Vi tillämpar provanställning om sex månader på samtliga tjänster
Kontoret ligger i Gävle där du startar din arbetsdag
Tester förekommer i rekryteringsprocessen
Vill du vara med och göra skillnad? Varmt välkommen med din ansökan! Vi hanterar ansökningar, urval och intervjuer fortlöpande, så vänta inte med din ansökan. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
De frågor du får besvara när du skickar in din ansökan kommer tillsammans med ditt CV att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I vissa av våra rekryteringar använder vi oss även av ett urvalstest (personlighetstest). Läs mer om rättvis rekrytering här.
Om vi utifrån din ansökan bedömer att du skulle passa bra i rollen kommer vi att kontakta dig för en avstämning. Om du denna gång inte anses rätt för rollen, så kommer du självklart också att få återkoppling från oss.
