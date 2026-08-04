Fuktkonsult
Sustera AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-08-04
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Har du flera års erfarenhet av att hantera frågor, problem och åtgärder avseende fukt i byggnader? Vill du fortsätta växa i din roll och arbeta nära utredningskonsulter? Då kan du vara den vi söker!
Vad innebär rollen?
Som fuktkonsult hos oss arbetar du i en rådgivande och strategisk roll som rådgivande konsult till byggentreprenören eller med att ta fram helhetslösningar genom hela byggprocessen. Du är experten inom fuktfrågor och rollen utgör en givande kombination av platsbesök, kundkontakt och administrativa uppgifter. Du arbetar även samordnande med andra specialister såsom fukttekniker och lufttäthetsprovare.
Exempel på arbetsuppgifter:
➡️ Granska konstruktionsritningar och identifiera fuktrisker
➡️ Upprätta fuktsäkerhetsbeskrivningar och skapa tydliga kravunderlag
➡️ Utföra fuktronder och platsbesök i byggprojekt
➡️ Leda fuktsäkerhetsprojektering enligt ByggaF
Vi söker dig som
✅ Har god erfarenhet av fuktrelaterade frågor i byggprojekt
✅ Vill skapa värde för kunder och projekt
✅ Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område
Och det är meriterande om du
✅ Är diplomerad fuktsakkunnig
✅ Har förmågan att kommunicera komplexa fuktfrågor
Som person tror vi att du
✅ Trivs med frihet under ansvar
✅ Är nyfiken och vill utvecklas
✅ Söker en arbetsmiljö där du kan vara med och påverka
Varför välja Sustera?
Konsulten är hela vår verksamhet. Oavsett om du är inom fukt, energi, miljö eller besiktning, så utgör du och dina kollegor grunden för hela företaget. Vi är ett litet och familjärt företag där du har möjligheten att påverka ditt affärsområde och verksamhetens utveckling.
Vi fokuserar på att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig och vårt team att utvecklas tillsammans. Hos oss har du goda möjligheter att forma din egen roll och till din hjälp har du såväl juniora som seniora kollegor. Utöver detta får du bland annat:
✅ Konkurrenskraftig lön
✅ Flexibla arbetsvillkor och hybridarbete
✅ Friskvårdsbidrag på 5 000kr via Benifex
✅ Väldigt förmånlig tjänstepension
✅ Privat sjukvårdsförsäkring
✅ Extra föräldraledighetspenning
Läs mer om oss och våra tjänster på:www.sustera.se
Ansökan & kontakt
📍 Placering: Gårdatorget 1, Göteborg 📅 Startdatum: Enligt överenskommelse ✉️ Kontakt: mikael.vikionkorpi@sustera.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8053167-2130098". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sustera AB
(org.nr 559202-3146), https://careers.sustera.com
Gårdatorget 1 (visa karta
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412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Sustera Group Jobbnummer
10021432