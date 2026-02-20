FTN/Teleingenjör
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Våra medarbetare är viktiga för oss och du ges möjlighet att förena det professionella och det privata. Vi ger dig även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckors semester per år. Låter detta som någonting för dig? Läs vidare!
Om avdelningen
Genomförandeavdelning Ronneby är en del i Genomförandeenhet Syd, vars verksamhet säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda, dygnet runt - året om. Enheten består av drygt 180 medarbetare fördelade på 7 avdelningar på 6 orter inom Södra Militärregionens (MR S) område, varav GA Ronneby är en. GA Ronneby har i dagsläget 37 medarbetare fördelat på tre sektioner. Vi arbetar i en utvecklande miljö präglad av ambition, teknisk kompetens och möjlighet till personlig utveckling. I tjänsten kommer du självklart att få den handledning och kompletterande utbildning som krävs för att du ska få bästa förutsättningar för att kunna genomföra ditt arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer bl.a. att utföra drift och underhåll på Försvarsmaktens kommunikationssystem som är en del i övervakningen av Sveriges territorium. Arbetet utförs i huvudsak på Försvarsmaktens obemannade anläggningar varför resor i tjänsten och övernattningar på annan ort är förekommande. Systemstödresor internationellt kan förekomma.
• Självständigt eller i arbetslag arbeta med förebyggande och avhjälpande underhåll, driftsättning, installation och modifiering av Försvarsmaktens Telenät (radiolänkar, optofiber,växlar, routrar, switchar mm)
• Reparationsarbete i master och torn
• Tjänsten innebär också att samverka med kollegor inom andra teknikområden samt externa leverantörer
KRAVPubliceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
• Godkänd gymnasial alt eftergymnasialutbildning med inriktning el/tele-/datakommunikation eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdiga
• Grundläggande kunskaper inom ellära
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
• B-Körkort, utan begränsning
• Datorvana
• God fysikDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen som FTN/Teleingenjör hos oss ser vi att du är ansvarskännande och praktiskt lagd med hög säkerhetsmedvetenhet. Du är en person som drivs av att uppnå resultat av hög kvalitet, både när du arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Att vara lösningsorienterad och serviceinriktad faller sig naturligt för dig och du arbetar alltid för att uppnå bästa möjliga användarnöjdhet till verksamheterna vi stödjer. En "lagspelare" med positiv attityd. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet och kännedom om elektronik, mätteknik, nätverkstekn
• Erfarenhet av att arbeta med radio och transmission
• Erfarenheter om felsökning inom el och it
• Erfarenhet av arbete på hög höjd
• Militära förarbevis
• Genomförd värnplikt, GMU eller GSU
• Kännedom om Försvarsmaktens materiel/utrustning
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Fysisk träning tre timmar i veckan på arbetstid
• 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättningÖvrig information
Placeringsort: Ronneby. Arbete förekommer i övriga delar av landet.
Sysselsättningsgrad: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning för dig som för närvarande inte är anställd inom Försvarsmakten. Om du är anställd i Försvarsmakten så ska godkänd läkarundersökning och klättring vara gjord innan övergång alt. Sex månaders provanställning.
Befattning: Civil.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen
Kontakta Jimmy Blixt
För upplysningar angående anställningsvillkor kontakta Rebecca Thörnberg.
Fackliga företrädare
OFR/S Martin Sparr
SACO-F Agneta Landquist
SEKO Matz Felix
ORF/O Heikki Videll
Samtliga ovan personer nås via växeln 0457-47 10 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-16. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
