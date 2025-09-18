Fruktträdsbeskärare
2025-09-18
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Djupeskog Trädfällning AB i Norrtälje
Om jobbet
Vi söker en noggrann och ansvarstagande fruktträdsbeskärare. Arbetet innebär främst beskärning och skötsel av fruktträd hos villa- och fritidshusägare.Publiceringsdatum2025-09-18Om företaget
Vi är ett väletablerat företag med över 10 års erfarenhet inom trädfällning, beskärning och avancerad trädvård. Vi jobbar med både privatkunder och företag i Norrtälje, Uppsala och norra Stockholm.
Vi är ett litet men skickligt team som gillar utmanande jobb på höjd, maskiner som levererar och kunder som uppskattar kvalitet. Vårt fokus ligger alltid på säkerhet, yrkesskicklighet och en hög service.
Dina arbetsuppgifter
Som fruktträdsbeskärare hos oss kommer du att:
Beskära och sköta fruktträd
Hantera maskiner som släp och banddrivna flismaskiner
Arbeta både självständigt och i team - alltid med säkerheten först
Vi söker dig som
Har erfarenhet av fruktträdsbeskärning
Har B-körkort
Är självgående, punktlig och har god känsla för kundbemötande
Meriterande (men inte krav)
Grönt Kort i fruktträdsbeskärning - godkänd av Riksförbundet Svensk Trädgård, eller motsvarande
Motorsågskörkort A
BE-körkort
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Moderna maskiner och utrustning
Ett mindre, sammansvetsat team
Varierade uppdrag och möjlighet att utvecklas inom området
Plats
Utgångspunkt: Norrtälje
Uppdrag även i Uppsala och norra Stockholm
Tjänsten är timbaserad och sker vid behov. Start sker omgående. Vi går igenom ansökningar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: jobb@djupeskog.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fruktträdsbeskärare 2025". Arbetsgivare Djupeskog Trädfällning AB
(org.nr 559385-3541), https://www.djupeskog.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Andreas Åkerlund jobb@djupeskog.se Jobbnummer
9516285