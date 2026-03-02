Frukostvärdinna Deltid
2026-03-02
FRUKOSTVÄRD/-INNA TILL RESTAURANG HEAVEN
Högt uppe på toppen av Romeleåsen i Skåne, bara en halvtimme öster om Malmö på en av Skånes högsta punkter, ligger Restaurang Heaven på The Lodge - en plats där smaker, utsikt och service i världsklass går hand i hand.
Här serverar vi mat och dryck i världsklass med inspiration från den skånska floran och faunan. Vår målsättning är att ge våra gäster en oförglömlig helhetsupplevelse, där personlig service är en avgörande ingrediens. Nu söker vi en person till vårt team som driver frukostbuffén på helgen.
OM ROLLEN Som en del av vårt serviceteam blir du ansiktet utåt för vår restaurang Heaven. Du skapar en välkomnande atmosfär, serverar med omsorg och ser till att varje detalj är perfekt för våra gäster.
VI SÖKER DIG SOM: Har tidigare erfarenhet av liknande arbete. Har en genuin känsla för service och ett öga för detaljer. Är en lagspelare som trivs i en miljö med höga ambitioner. Har kunskap eller intresse för bakning/matlagning. Arbetar enligt miljö och hälsas krav för hantering av livsmedel. Är organiserad och har god framförhållning. Är flexibel och redo att arbeta tidiga morgnar.
MEN - om du känner att detta är ett jobb för dig men saknar tidigare erfarenhet, tveka inte på att söka ändå. Om du är beredd att lära dig, är vi redo att ge dig all den kunskap du behöver för tjänsten.
VI ERBJUDER DIG: En arbetsplats där natur, gastronomi och kreativitet möts. En möjlighet att arbeta med ett dedikerat team som brinner för kvalitet och gästupplevelser. Personliga utvecklingsmöjligheter och förmåner som gör ditt arbete ännu mer givande. Chansen att vara en del av ett koncept som hyllar det närproducerade och unika.
EXEMPEL PÅ ARBETSUPPGIFTER: Att välkomna och guida gäster genom vår frukostbuffé, lunch och fika. Att förbereda och från grunden skapa allt som serveras i form av frukost och fikor. Samarbeta nära vårt köksteam för att leverera en sammanhängande upplevelse. Hantera bokningar och säkerställa att varje gäst känner sig sedd och uppskattad. Säkerställa att miljön i restaurangens lokaler är ren och trivsam under ditt pass.
VÅRA VÄRDERINGAR På The Lodge är våra värderingar en viktig del av allt vi gör - de skapar en arbetsplats där vi stöttar varandra, brinner för gästupplevelsen och alltid strävar efter det lilla extra. Därför söker vi noggrant efter medarbetare som inte bara känner att våra värderingar passar dem, utan också uppskattar att vi andra lever efter dem varje dag. Vi berättar mer om dem när vi ses!
LÅTER DET SOM NÅGOT FÖR DIG? Vill du bli en del av vårt team och hjälpa oss skapa magiska ögonblick för våra gäster? Skicka då in din ansökan redan idag! Om vi känner att du är en bra match för vad vi söker så bjuder Jesper upp dig till The Lodge på en kaffe med utsikt över trädtopparna, så tar vi det därifrån!
Welcome to a Job Less Ordinary!
PS! Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt.
