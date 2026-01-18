Frukostvärd till Vildmarkshotellet
2026-01-18
Där havet möter vildmarken - på en klippa mitt i Kolmårdens urskog med storslagen utsikt över Bråviken, reser sig Vildmarkshotellet. Kolmården är en destination för alla åldrar och genom världsunika och oförglömliga upplevelser vill vi vara en plats att älska och återkomma till. Vildmarkshotellet är en del av Nordens största djurpark Kolmården, ett populärt resmål med cirka 750 000 gäster per år. Under de senaste åren har Vildmarkshotellet genomgått en omfattande renovering av rum, restauranger samt konferenslokaler och erbjuder nu härliga inomhusytor omsorgsfullt inredda med inspiration av den skandinaviska vildmarken. Hotellet har 211 rum, flertalet konferenslokaler och grupprum, en stor och härlig spaavdelning, gym, restauranger och barer, utomhusaktiviteter och padelbanor.
När man besöker oss som gäst ska man få riktigt bra service, varje gång. Vi söker nu dig som har ett genuint intresse för mat och dryck och som alltid vill överträffa våra gästers förväntningar!
FRUKOSTVÄRD
I rollen som frukostvärd arbetar du med vår frukost på Vildmarkshotellet. Arbetsuppgifterna innefattar främst att ställa iordning buffén, fylla på, plocka disk samt att hålla rent och fräscht vid serveringen, i matsalen och på uteserveringen. Du är en social person som gillar att arbeta under högt tempo och du hjälper alltid till där det behövs. Samarbete ser du som självklart och du har en god förmåga att behålla både en positiv inställning samt ett lugn när tempot många gånger är högt. Har du erfarenhet från restaurangbranschen är det meriterande. När du arbetar som frukostvärd startar arbetsdagen kl 06:00 och det är därför mycket viktigt att du kan ta dig till och från hotellet även när kollektivtrafiken inte går.
Nyttig information om tjänsten
Tjänsten är en säsongsanställning och sträcker sig mellan mars till september med varierande sysselsättningsgrad där arbetet är förlagt både dagtid och helger. En del tjänster sträcker sig under hela arbetsperioden medan andra tjänster löper under högsäsong, dvs. juni-augusti. Lön tillämpas enligt kollektivavtal. Arbetstiderna under säsong innefattar främst tidiga arbetspass, ca kl. 06.00-12.00, och vi ser gärna därför att du som söker har antingen B-körkort och tillgång till bil, moppe eller liknande så du lätt kan ta dig till och från jobbet även under obekväma arbetstider såsom tidiga mornar.
Varför ska du söka till just oss?
Service i världsklass varje gång är en utmaning. Det kan vara stressigt, tufft och tålamodsprövande, det vet vi. Men vi vet också att när vi förstår att vi kan skapa magi i människors vardag och samtidigt få vänner för livet- då är det världens roligaste jobb! Är du redo att anta denna utmaning så kommer du få en helt oförglömlig sommar, det kan vi lova.
Vi tror stenhårt på att om vi har roligt på jobbet kommer det att synas i allt vi gör- därför har vi under säsong fokus på personalaktiviteter som exempelvis fotbollsturneringar, kick off, våra gedigna serviceutbildningar och mycket annat kul!
Urval sker löpande så skicka gärna din ansökan redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida, ej via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan!
