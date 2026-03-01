Frukostvärd/ Frukostvärdia
Om jobbet
Vill du arbeta i fjällmiljö och vara en del av ett engagerat team som tillsammans skapar minnesvärda upplevelser för våra gäster?
Vi söker nu serviceinriktade och morgonpigga frukostvärdar/frukostvärdinnor inför kommande säsong.Publiceringsdatum2026-03-01Om tjänsten
Som frukostvärd/frukostvärdinna har du en viktig roll i att ge våra gäster en riktigt bra start på dagen. Du ansvarar för att frukosten håller hög kvalitet, är välfylld och presenteras på ett inbjudande sätt.
Arbetet innefattar förberedelse och uppdukning av frukostbuffé, påfyllning under servering, enklare matförberedelser, disk och städning av frukostmatsal och kök enligt gällande rutiner. Du arbetar nära kök, reception och övrig personal för att säkerställa en positiv helhetsupplevelse för gästerna.
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande
Är morgonpigg och trivs med tidiga arbetstider
Har ett positivt bemötande och tycker om att arbeta med människor
Trivs med att arbeta i team och i ett stundtals högt tempo
Har tidigare erfarenhet av frukostservering eller restaurang (meriterande men inget krav)
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Vi erbjuder
Arbete i en fantastisk fjällmiljö
Ett trevligt och stöttande arbetslag
Personalboende finns att hyra vid behov Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jobba@edsasdalen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vinter 26". Arbetsgivare Edsåsdalen Turism AB
(org.nr 556599-8662)
Edsåsdalen 664 (visa karta
)
837 96 UNDERSÅKER Arbetsplats
Hotell Köjagården Jobbnummer
