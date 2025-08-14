Frukostvärd
2025-08-14
Om Oss
Margretetorp Gästgifvaregård är en historisk och charmig hotell- och restauranganläggning belägen på vackra Bjärehalvön. Vi erbjuder våra gäster en unik kombination av skånsk gästfrihet, natursköna omgivningar och högkvalitativa kulinariska upplevelser.

Publiceringsdatum
2025-08-14

Dina arbetsuppgifter
Som serveringspersonal hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt team. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Att välkomna och ta hand om våra gäster med högsta servicenivå.
Servering av mat och dryck i vår restaurang och vid evenemang.
Att säkerställa att restaurangen alltid är presentabel och välkomnande.
Att samarbeta med köket och andra avdelningar för att säkerställa en smidig och trevlig upplevelse för våra gäster.
Vem Är Du?
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av servering.
Har bil och körkort.
Är serviceinriktad, positiv och har en stark känsla för detaljer.
Är flexibel och kan hantera stressiga situationer med ett leende.
Talar svenska flytande och har goda kunskaper i engelska.
Vad Erbjuder Vi?
En dynamisk och inspirerande arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas inom service och gastronomi.
Ett härligt team av kollegor och en arbetsplats med fantastiska omgivningar.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.

Så ansöker du
Om du är intresserad av att bli en del av vårt team, skicka ditt CV och ett personligt brev till katarina.dahlstrand@margretetorp.se
.
Skriv gärna några rader om varför du vill arbeta hos oss och vad som gör dig till den perfekta kandidaten för denna tjänst och märk mailet med "Serveringspersonal"
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: katarina.dahlstrand@margretetorp.se

Arbetsgivare
Margretetorps Gästgifvaregård AB
KÄGLE VÄG 9
266 98 HJÄRNARP Arbetsplats
Margretetorps Gästgifvaregård Aktiebolag Jobbnummer
