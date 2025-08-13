Frukostvärd 50%
Hotell Nordiclund 52 AB / Restaurangbiträdesjobb / Lund Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lund
2025-08-13
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotell Nordiclund 52 AB i Lund
Är du vår nya frukostvärd?
Vi söker en engagerad och serviceinriktad frukostvärd på 50% som vill vara ansiktet utåt för våra gäster varje morgon. Du blir den första de möter på dagen och får en viktig roll i att se till att de får en bra start.
I din roll som frukostvärd ansvarar du för att förbereda och duka upp vår frukostbuffé, se till att den alltid är fräsch och påfylld, samt hålla rent och snyggt i frukostmatsalen. Du kommer även att ta emot och välkomna våra gäster med ett leende, svara på deras frågor och se till att de känner sig väl omhändertagna.
Vi söker dig som:
Har en stark känsla för service och brinner för att ge gäster en positiv upplevelse.
Är morgonpigg och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Är ansvarsfull, initiativrik och har öga för detaljer.
Talar och skriver flytande svenska och engelska. Ytterligare språkkunskaper är ett plus.
Har erfarenhet från restaurang eller hotell, men din personlighet och inställning är viktigast för oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
E-post: work@nordiclund.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukost". Arbetsgivare Hotell Nordiclund 52 AB
(org.nr 556938-9942)
Östra Mårgensgatan 5 (visa karta
)
223 61 LUND Arbetsplats
Nordiclund 52 AB, Hotell Kontakt
Stina Salö work@nordiclund.se 046-3780070 Jobbnummer
9456673