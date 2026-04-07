Frukostservis Falkenberg Strandbad
2026-04-07
Falkenberg Strandbad, en oas där pool cluben bultar av känslor och förväntan, där drinkarna skakas och dekoreras med ananasblad och parasoll. Doften av klassiker kring det öppna köket i Brasserie Famille, grillen i Sandy 's ryker och Kelly 's erbjuder dans på varje solbädd. Strandbaden är den perfekta platsen att titta ut över havet samtidigt som du rycks med av alla glada gäster.
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Detta kommer vara långt mer än "bara ett jobb" för dig, du kommer vilja stråla och leverera oavsett vilken plats du har i vår fantastiska destination, Falkenberg Strandbad.
Här förädlar vi havsnära historia och skapar service som får gäster att känna sig sedda. Vi vill att du bidrar till hospitality som överträffar förväntningarna!
Om rollen
På dagtid helger och vardagar kommer du arbeta i vårt frukostteam på Falkenberg Strandbad. Du ser till att frukostbuffén är inbjudande, välfylld och att gäster möts av värme och effektivitet. Rollen passar dig som trivs med struktur, har ett starkt servicetänk och gillar ett varierande tempo.
Dina ansvarsområden
Förbereda och duka upp frukostbuffén enligt våra rutiner och höga standard
Påfyllning av mat, dryck, artiklar och presentation under service
Mötande och service till gäster med fokus på snabb, vänlig och professionell service
Hålla rena ytor och köksstationer samt följa hygien- och säkerhetsrutiner
Samarbeta nära kollegor i frukost- och restaurangteamet för att skapa en helhetsupplevelse
Rapportera avvikelse och bidra till förbättringar i rutiner och presentation
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för service och mötet med gästen
Trivs i ett varierande tempo och är noggrann i ditt arbete
Fungerar bra i team, tar initiativ och bidrar till en positiv stämning
Är strukturerad, flexibel och lösningsorienterad
Har god hygienmedvetenhet och följer rutiner för mat- och livsmedelshanteringPubliceringsdatum2026-04-07Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet från frukostservice, restaurang eller hotell är meriterande
Goda kunskaper i svenska; engelska är meriterande
Serviceinriktad och van vid att arbeta i ett tempo där gästen alltid kommer först
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Anställningsgrad: 75%
Arbetstid: Dagtid, helger och vardagar
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Vi erbjuder
En engagerad arbetsplats i en unik havsnära miljö
Möjligheter till intern utbildning och utveckling inom ESS Group
Rabatter på våra destinationer och restauranger i Norden
Friskvårdsbidrag, trygga villkor och trevliga kollegor
Om rekryteringsprocessen
Vi kallar till intervjuer löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Ange referenser och tillgänglighet i din ansökan.
Välkommen att söka
Vi uppmuntrar alla som tycker jobbet låter spännande att söka - du behöver inte uppfylla alla punkter i annonsen. Vi ser fram emot att lära känna dig och hur just du kan bidra till upplevelsen på Falkenberg Strandbad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7522206-1932174". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
https://work.essgroup.se
Havsbadsallén 2A
)
311 42 FALKENBERG
